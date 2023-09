Myrka Dellanos se metió al pleito entre Aracely Arámbula y Luis Miguel con una polémica declaración.

Aracely Arámbula ya se cansó de Luis Miguel e hizo fuertes declaraciones en su contra, pues debe la pensión alimenticia de sus hijos y lleva años sin convivir con ellos.

Lo peor es que Luis Miguel, de 53 años de edad, convive activamente con las hijas de su novia, Paloma Cuevas, pero no se ha dado un tiempo para ver a sus hijos biológicos.

Aracely Arámbula reprocha a Luis Miguel que conviva con las hijas de Paloma Cuevas y no con los suyos

Esto provocó que Miguel y Daniel Gallego, hijos de Luis Miguel, cuestionaran a su mamá sobre por qué su papá no los llevaba a la escuela, como a las hijas de Paloma Cuevas.

Aracely Arámbula -de 48 años de edad- fue contundente al exponer a Luis Miguel como un padre deudor y ausente, pero a pesar de eso hay quien lo defiende.

Myrka Dellanos -de 58 años de edad- fue pareja de Luis Miguel y ahora es una amiga cercana del cantante.

Es por eso que la conductora de Telemundo no tardó en salir a defender a Luis Miguel de las fuertes declaraciones de Aracely Arámbula.

Primero, Myrka Dellanos asegura que las fotos donde Luis Miguel lleva a las hijas de Paloma a la escuela, son falsas .

Supuestamente, estas fotografías fueron tomadas en un helipuerto y la prensa fue quien inventó que el cantante había llevado al colegio a las hijas de su novia.

“A mí me consta, esas imágenes que salieron de él llevando supuestamente a las hijitas de Paloma a la escuela no son ciertas, son unas imágenes que se dieron en un helipuerto de Madrid y lo sé porque he tenido conversaciones con ellos”

Myrka Dellanos