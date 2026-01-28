El cumpleaños de Biby Gaytán quedó marcado por la muerte de la madre de Eduardo Capetillo, pues transcurrió cinco días después de que su suegra falleciera.

Aunque Biby Gaytán de 54 años de edad, no compartió sí celebró su cumpleaños de alguna forma especial, sus hijos sí decidieron dedicarle unas palabras a su madre.

Biby Gaytán vive su cumpleaños en medio de la muerte de la madre de Eduardo Capetillo

El 22 de enero de 2026 se dio a conocer la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide, la madre de Eduardo Capetillo. Sin embargo, cinco días después llegó el cumpleaños de Biby Gaytán.

A través de un post de su hija Ana Paula Capetillo, es que se supo que Biby Gaytán se externaba con jovialidad ante la llegada de sus 54 años, asegurando “son 45”.

Sin embargo, de no ser por el post de su hija, la presencia de Biby Gaytán hubiera pasado desapercibida pese a ser su cumpleaños, pues ella no apareció en sus propias redes sociales.

Por otra parte, por post de su hijo Eduardo Capetillo con una foto de su familia, mostró que sí celebraron el cumpleaños de su madre con una comida o desayuno en familia.

Familia de Biby Gaytán le celebra su cumpleaños. (@eduardocapetillog)

En lo que respecta a su hija Alejandra Capetillo, no compartió ningún post público dedicado a su madre por su cumpleaños. Así como tampoco su esposo Eduardo Capetillo, pues este está ausente de redes sociales.

Cabe destacar que ante la muerte de la madre de Eduardo Capetillo, Biby Gaytán tampoco hizo ningún post en redes sociales, pues su última publicación fue en diciembre 2025.

Hijos de Biby Gaytán la felicitan por su cumpleaños

Biby Gaytán pasó su cumpleaños en medio del luto por la muerte de la madre de Eduardo Capetillo, con dos post que sus hijos le dedicaron.

Con una serie de fotografías actuales y de la infancia, fue que Ana Paula Capetillo le deseó feliz cumpleaños a su madre, ventilando que se niega a la edad que realmente cumple.

“Mi madrecita y yo a través de los años. Dice mi mamá que hoy cumple 45 en vez de 54”. Ana Paula Capetillo, hija de Biby Gaytán.

Ana Paula Capetillo da felicitación a Biby Gaytán. (@paucapetillog)

Por otra parte, su hijo Eduardo Capetillo Jr., también le dedicó un post a la actriz donde compartió una foto con ella y otra de su familia, “te amo ma, feliz cumpleaños” fue lo que escribió.