El 22 de enero se confirmó la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide, madre del actor Eduardo Capetillo.

María del Carmen Vázquez Alcaide también era mamá de los toreros Carlos y Mano Arruza, así como del actor Guillermo Capetillo.

¿Quién era María del Carmen Vázquez Alcaide?

María del Carmen Vázquez Alcaide era originaria de Sevilla, España y madre de Eduardo Capetillo y Guillermo Capetillo, conocidos por su trabajo en la televisión.

La familia de María del Carmen Vázquez Alcaide no se ha manifestado por su muerte y tampoco revelaron la causa.

María del Carmen Vázquez Alcaide, madre de Eduardo Capetillo (Instagram/@capetilloeduardo)

¿Qué edad tenía María del Carmen Vázquez Alcaide?

María del Carmen Vázquez Alcaide nació el 19 de octubre de 1929, tenía 96 años de edad.

¿Quién fue el esposo de María del Carmen Vázquez?

María del Carmen Vázquez Alcaide se casó tres veces:

Carlos Arruza

Manuel Capetillo

Javier Rojo

María del Carmen Vázquez Alcaide y su exesposo, Manuel Capetillo (Instagram/@capetilloeduardo)

¿Qué signo zodiacal era María del Carmen Vázquez Alcaide?

María del Carmen Vázquez Alcaide era Libra.

¿Cuántos hijos tenía María del Carmen Vázquez Alcaide?

María del Carmen Vázquez Alcaide tuvo 8 hijos:

Carlos Arruza

Manolo Arruza

Mary Carmen Arruza

Crista Arruza

Teresita Arruza

Manuel Capetillo

Guillermo Capetillo

Eduardo Capetillo

Eduardo Capetillo y su mamá, María del Carmen Vázquez Alcaide (Especial)

¿Qué estudió María del Carmen Vázquez Alcaide?

Se desconoce el nivel académico de María del Carmen Vázquez Alcaide, pero su profesión estaría relacionada con el arte.

¿En qué ha trabajado María del Carmen Vázquez Alcaide?

No hay información sobre las actividades laborales de María del Carmen Vázquez Alcaide.

Muere María del Carmen Vázquez Alcaide, madre de Eduardo Capetillo

El periodista deportivo Heriberto Murrieta compartió en X la noticia de la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide.

Eduardo Capetillo no se ha manifestado por la muerte de su madre, por lo que se desconoce la causa de su muerte.

María del Carmen Vázquez Alcaide era cercana a Alejandra Capetillo y la joven la llamaba Yeya.

A finales de diciembre de 2025, Alejandra Capetillo viajó a México para pasar algunos días con su abuela y aprovechó para compartir emotivos momentos con ella en redes sociales.