El 22 de enero se confirmó la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide, madre de Eduardo Capetillo.

Varios medios confirmaron la muerte de María del Carmen Vázquez, quien también es mamá del actor Guillermo Capetillo.

¿De qué murió María del Carmen Vázquez Alcaide? Madre de Eduardo Capetillo

Hasta el momento, Eduardo Capetillo no ha revelado la causa de muerte de su madre, María del Carmen Vázquez.

El actor reveló en 2021 que su madre tenía problemas de salud tras una caída y fractura en la cadera.

Eduardo Capetillo y su madre, María del Carmen Vázquez Alcaide (Especial )

La muerte de Carmen Vázquez Alcaide fue dada a conocer por el periodista Heriberto Murrieta, quien compartió un mensaje de despedida en X.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y Eduardo Capetillo” Heriberto Murrieta

María del Carmen Vázquez Alcaide vivía en el rancho familiar de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.

Hasta el momento, ni Eduardo Capetillo o sus hijos se han manifestado por la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide.

El periodista Heriberto Murrieta confirmó la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide (X/@Beto_Murrieta)

¿Quién era María del Carmen Vázquez Alcaide? Mamá de deportistas y actores como Eduardo Capetillo

María del Carmen Vázquez Alcaide era originaria de Sevilla, España y estuvo casada con Carlos Arruza, una torero mexicano con quien tuvo 5 hijos.

Tras la muerte de Carlos Arruza en un accidente de auto, María del Carmen Vázquez se casó como Manuel Capetillo, quien también era torero.

Manuel Capetillo y María del Carmen Vázquez Alcaide tuvieron tres hijos y se divorciaron en los ochentas.

Posteriormente, María del Carmen Vázquez se casó por tercera ocasión con Javier Rojo, quien murió hace años.

María del Carmen Vázquez Alcaide era muy cercana a Alejandra Capetillo, hija de Eduardo Capetillo, quien solía llamarla Yeya.

La joven viajó a México a finales de diciembre para pasar algunos días con su abuela, con quien grabó un video donde habló de su gusto por bailar flamenco.

En dicho video, María del Carmen Vázquez Alcaide fue cuestionada sobre qué le gustaría que recordaran de ella: “Mi sonrisa”.