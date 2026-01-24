Alejandra Capetillo se despide de su abuela: “No llorarte me está costando”

Alejandra Capetillo se despidió de su abuela María del Carmen Vázquez Alcaide con un emotivo mensaje: “No llorarte me está costando”.

Fue a través de sus redes sociales, en donde la hija de Eduardo Capetillo escribió unas palabras para despedirse de su abuela María del Carmen Vázquez Alcaide, compartiendo además un video personal junto a ella.

Alejandra Capetillo se despide con emotivo mensaje de su abuela

Con emotivas palabras en sus redes sociales, fue como Alejandra Capetillo se despidió de su abuela María del Carmen Vázquez Alcaide, señalando que le cantara y la honrará toda su vida.

La hija de Eduardo Capetillo compartió un video especial junto a su abuela, del que dijo “era un adiós sin yo saberlo”.

Y es que en la grabación, María del Carmen Vázquez Alcaide hace una petición a Alejandra Capetillo para el momento en que ocurriera su muerte, como una especie de "despedida“ muy especial.

De manera personal, la mamá de Eduardo Capetillo pide a Alejandra que “no llore” cuando se entere de su muerte, sino en su lugar le cante una bella cancón.

“Lo de no llorarte me está costando, pero cantarte y honrarte lo haré toda mi vida. Este vídeo era un adiós sin yo saberlo. En nuestros vídeos de Diciembre me dejaste respuestas para cuando te buscara y no pudiera encontrarte en persona. Definitivamente gemelas de alma para siempre. Vuela alto, Yeya. Te amaré con el ALMA toda mi vida”. Alejandra Capetillo

María del Carmen Vázquez Alcaide señala también a su nieta que “es su gemela de alma”, por lo que asegura que así es como la quiere, “con toda el alma”, pues bromea que el corazón “se puede trasplantar”.

Ante este video, Alejandra Capetillo escribió a su abuela que “volara alto”, reiterando la amará de manera muy especial.