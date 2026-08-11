Sofía Murillo murió a los 17 años en un accidente de helicóptero que tuvo lugar el sábado 8 de agosto de 2026 en Río de Janeiro, Brasil.

La influencer colombiana murió junto a su madre, Wendy Manrique, de 37 años, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59 años.

El piloto de la aeronave, identificado como Alessandro Rocha, también perdió la vida. Elevando el número a 4 víctimas mortales del desafortunado evento.

¿Cómo murió Sofía Murillo?

Sofía Murillo se encontraba de vacaciones con su familia en Brasil. Reservaron un vuelo panorámico de aproximadamente 20 minutos para observar desde el aire los puntos más emblemáticos de Río de Janeiro, entre ellos, la estatua del Cristo Redentor.

Debido a que el helicóptero tenía capacidad para cuatro pasajeros, incluido el piloto, la familia se dividió en dos grupos, reportaron medios locales.

Sofía viajaría junto a su madre y abuela en el primer vuelo, mientras que su tío, la esposa de éste y la hija de ambos, tomaría el segundo vuelo.

El helicóptero despegó alrededor de las 11 horas. Después de varios minutos y mientras esperaban en el hangar, el tío de Sofía, junto a su familia, se enteró del accidente por las noticias.

Muere Sofía Murillo (@sofi.ichic / Instagram)

¿Qué pasó con el helicóptero en el que viajaba Sofía Murillo?

Durante el recorrido, el helicóptero se desplomó en una zona boscosa cercana al mirador de Vista Chinesa, dentro de la selva de Tijuca.

Tras el impacto, la aeronave se incendió, las llamas se extendieron por la ladera boscosa, lo que complicó labores de rescate.

Autoridades brasileñas iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos en relación al helicóptero Robinson R44 operado por la empresa Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos.

En una declaración a la prensa, un abogado de Voo Rio Panorâmico informó que aún no se ha determinado la causa del accidente.

Así como adelantó que la empresa cuenta con los permisos necesarios para operar y los registros que prueban que la aeronave estaba al día en sus mantenimientos, en tanto que, el piloto tenía la licencia adecuada para volar.