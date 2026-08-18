El regional mexicano está de luto tras la muerte de Germán Medina, joven cantante y acordeonista de 21 años, quien murió la madrugada del 17 de agosto de 2026 en un accidente automovilístico en la autopista Tepic‑Matanchén, San Blas, Nayarit.

El músico viajaba junto a su ingeniero de audio, Olaf Rubio Merino, quien también falleció.

Originario de Nayarit y líder del grupo norteño El Del BM Germán Medina, Germán Medina combinaba su carrera musical con estudios universitarios y acumulaba miles de seguidores en redes sociales.

Muere el cantante Germán Medina (milaplusmx )

Germán Medina regresaba de una presentación

Se dio a conocer la muerte de Germán Medina, cantante de regional mexicano a sus 21 años de edad; de acuerdo a los reportes, su deceso ocurrió durante un accidente de carretera.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 18, cerca del crucero de Mecatán, y de acuerdo con los primeros reportes, una camioneta MG quedó volcada y abandonada sobre uno de los carriles, sin señalización para advertir a otros conductores.

El Volkswagen Vento en el que viajaba Germán Medina se encontró con el vehículo e intentó esquivarlo, pero terminó chocando contra la barrera de contención y volcando varias veces.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente en el que murió Germán Medina y la responsabilidad relacionada con la camioneta que quedó obstruyendo la carretera.

Muere el cantante Germán Medina (@germanmedinamx / Instagram)

¿Quién fue Germán Medina?

Germán Medina era originario de Nayarit, vocalista y acordeonista del grupo norteño El Del BM Germán Medina, además de su carrera musical, estudiaba la Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos en la Universidad Tecnológica de Nayarit.

En redes sociales, Germán Medina acumulaba cerca de 49 mil seguidores en Instagram y más de 109 mil suscriptores en YouTube.

Su muerte provocó reacciones entre seguidores y figuras del regional mexicano, como Régulo Caro quien lamentó públicamente su fallecimiento.

Además, horas antes del accidente, Germán Medina compartió una última historia en Instagram donde aparecía con sombrero y camisa de cuadros, tocando el acordeón e interpretando el corrido “El Noble”.