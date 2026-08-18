El regional mexicano está de luto tras la muerte de Germán Medina, joven cantante y acordeonista de 21 años, quien murió la madrugada del 17 de agosto de 2026 en un accidente automovilístico en la autopista Tepic‑Matanchén, San Blas, Nayarit.
El músico viajaba junto a su ingeniero de audio, Olaf Rubio Merino, quien también falleció.
Originario de Nayarit y líder del grupo norteño El Del BM Germán Medina, Germán Medina combinaba su carrera musical con estudios universitarios y acumulaba miles de seguidores en redes sociales.
Germán Medina regresaba de una presentación
Se dio a conocer la muerte de Germán Medina, cantante de regional mexicano a sus 21 años de edad; de acuerdo a los reportes, su deceso ocurrió durante un accidente de carretera.
El percance ocurrió a la altura del kilómetro 18, cerca del crucero de Mecatán, y de acuerdo con los primeros reportes, una camioneta MG quedó volcada y abandonada sobre uno de los carriles, sin señalización para advertir a otros conductores.
El Volkswagen Vento en el que viajaba Germán Medina se encontró con el vehículo e intentó esquivarlo, pero terminó chocando contra la barrera de contención y volcando varias veces.
Las autoridades investigan las circunstancias del accidente en el que murió Germán Medina y la responsabilidad relacionada con la camioneta que quedó obstruyendo la carretera.
¿Quién fue Germán Medina?
Germán Medina era originario de Nayarit, vocalista y acordeonista del grupo norteño El Del BM Germán Medina, además de su carrera musical, estudiaba la Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos en la Universidad Tecnológica de Nayarit.
En redes sociales, Germán Medina acumulaba cerca de 49 mil seguidores en Instagram y más de 109 mil suscriptores en YouTube.
Su muerte provocó reacciones entre seguidores y figuras del regional mexicano, como Régulo Caro quien lamentó públicamente su fallecimiento.
Además, horas antes del accidente, Germán Medina compartió una última historia en Instagram donde aparecía con sombrero y camisa de cuadros, tocando el acordeón e interpretando el corrido “El Noble”.