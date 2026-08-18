El mundo de la moda está de luto. Mathilde Favier, la ejecutiva de relaciones públicas de Dior, murió a los 57 años de edad.

La influyente ejecutiva sufrió un accidente automovilístico cuando se dirigía a Isla de Ré, al oeste de Francia.

Mathilde Favier estaba acompañada de su esposo, el productor de cine francés Nicolas Altmayer, de 61 años. Ambos perdieron la vida.

De acuerdo con información difundida por Variety, el auto en el que viajaban Mathilde y Nicolas chocó contra un camión que circulaba en sentido contrario mientras rebasaba a otro vehículo.

El evento tuvo lugar el pasado 17 de agosto; sin embargo, se anunció su muerte un día después.

Autoridades francesas iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

A Mathilde Favier, le sobreviven dos hijos: Carlo Agostinelli y Heloise Agostinelli, frutos de su relación con Robert Agostinelli, su exmarido.

Muere Mathilde Favier (@mathildefavier / Instagram)

Dior se pronuncia por la muerte de Mathilde Favier

A poco de hacerse pública la muerte de Mathilde Favier, Dior se pronunció a través de un comunicado publicado en Instagram:

“Dior lamenta profundamente anunciar el fallecimiento accidental de Mathilde Favier. En su papel de Directora de Relaciones Públicas, contribuyó enormemente a la reputación de Christian Dior Couture gracias a su compromiso y elegancia. Era una mujer excepcional cuya alegría comunicativa, talento y lealtad eran ejemplares” Dior

Por su parte, Delphine Arnault, actual presidenta y directora ejecutiva de Christian Dior Couture, se despidió de su amiga y compañera.

“Con su partida, Dior pierde a una profesional increíble y yo pierdo a una amiga leal” Delphine Arnault

Arnault, de 51 años, describe a Mathilde Favier como una mujer que amaba la vida con pasión, cuyo optimismo y valentía despertaban admiración.