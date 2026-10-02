“Farewell to Mexico” de Elton John llega al Estadio Banorte de la CDMX este 2 y 3 de octubre en concierto.
Así que ten todo listo con los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Elton John en el Estadio Banorte, estos es todo lo que debes saber:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Telonero: Sin artista previo
- Hora del concierto: 8:00 de la noche
- Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música en vivo
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para los conciertos de Elton John en el Estadio Banorte
El esperado regreso de Elton John a México es este 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte, el será un show inolvidable tal y como el británico lo ha prometido.
Por lo que se espera los mejores temas en el setlist de canciones de Elton John en el Estadio Banorte, por lo que serían los siguiente:
- Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding
- Bennie and the Jets
- I Guess That’s Why They Call It the Blues
- Philadelphia Freedom
- The One
- Tiny Dancer
- Sacrifice
- Honky Cat
- Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)
- Levon
- Sorry Seems to Be the Hardest Word
- Someone Saved My Life Tonight
- Have Mercy on the Criminal
- Candle in the Wind
- Goodbye Yellow Brick Road
- Sad Songs (Say So Much)
- Don’t Let the Sun Go Down on Me
- Crocodile Rock
- Saturday Night’s Alright for Fighting
- I’m Still Standing
- Cold Heart
- Skyline Pigeon
- Your Song