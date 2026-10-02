“Farewell to Mexico” de Elton John llega al Estadio Banorte de la CDMX este 2 y 3 de octubre en concierto.

Así que ten todo listo con los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Elton John en el Estadio Banorte, estos es todo lo que debes saber:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Elton John Estadio Banorte: (Elton John )

Posible setlist para los conciertos de Elton John en el Estadio Banorte

El esperado regreso de Elton John a México es este 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte, el será un show inolvidable tal y como el británico lo ha prometido.

Por lo que se espera los mejores temas en el setlist de canciones de Elton John en el Estadio Banorte, por lo que serían los siguiente: