A través de sus redes sociales, Luis Manuel Ávila se despidió de Abraham Pérez recordando sus mejores escenas de La Familia P. Luche.

Luis Manuel Ávila, el actor que interpretó a ‘Junior’ en la serie La Familia P. Luche, expresó su pesar por la muerte de su colega.

Luis Manuel Ávila recuerda a Abraham Pérez con sus mejores escenas de La Familia P. Luche

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor Abraham Pérez, quien ganó gran notoriedad por interpretar al Licenciado Cortillo en la comedia La Familia P. Luche.

Luis Manuel Ávila se despide de Abraham Pérez con escenas de La Familia P. Luche (@luismanuelavila10 / Instagram )

A través de las redes sociales usuarios lamentaron la muerte de Abraham Pérez, tal fue el caso del actor Luis Manuel Ávila, quien tuvo la oportunidad de trabajar junto a él.

En su cuenta de Instagram, Luis Manuel Ávila compartió varias escenas de Abraham Pérez en La Familia P. Luche para despedirse de él.

En un video que habla sobre la muerte de Abraham Pérez, Luis Manuel Ávila escribió: “Triste noticia”.

Posteriormente compartió otro video que muestra los mejores episodios del Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche.

Con un tercer video se despidió de Abraham Pérez al escribir: “Buen viaje”.

La reacción de Luis Manuel Ávila se sumó a las de otros colegas y seguidores que lamentaron la noticia de su muerte.

Abraham Pérez es recordado por su frase “¡Sí, que se largue!” en La Familia P. Luche

Abraham Pérez es recordado de manera entrañable por interpretar al Licenciado Cortillo en la serie La Familia P. Luche, producción de Eugenio Derbez.

Apareció durante las temporadas 2 y 3, desempeñando el rol de jefe directo de Ludovico P. Luche y subordinado del magnate Don Camerino.

Su personaje se caracterizó por su personalidad peculiar y sus constantes enfrentamientos cómicos con Eugenio Derbez en el entorno de oficina

A pesar de que su participación fue breve, su personaje se volvió un fenómeno cultural gracias a la escena del grito “¡Sí, que se largue!”, la cual se transformó en un meme viral que perdura hasta hoy.

La frase nació en el episodio 15 de la tercera temporada (emitido en 2012), durante una escena en la que Ludovico interrumpe una boda en estado de ebriedad, en medio del caos, el Licenciado Cortillo exclama con energía: “¡Sí, que se largue!”.