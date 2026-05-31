Eugenio Derbez quiere hacer una película de La Familia P. Luche a 14 años de su último capítulo, pero por esta razón no se ha concretado.

El actor hizo un video respondiendo las preguntas del público sobre La familia P. Luche y fue ahí donde confesó que dese hacer una serie o película para darle un final.

Eugenio Derbez quiere hacer una película de La Familia P. Luche

La Familia P.Luche tuvo 3 temporadas a lo largo de 10 años y el último capítulo se transmitió en 2012, por lo que Eugenio Derbez recordó la serie con cariño y nostalgia.

Eugenio Derbez reiteró su deseo de hacer una película sobre La Familia P. Luche, pero sabe que debe hacer cambios considerables en la historia.

El actor mencionó que si hiciera una película o serie de La Familia P. Luche, esta sería más estilizada y menos exagerada para que las nuevas generaciones la entiendan y atraigan a más público.

“Me gustaría hacer una película o una serie con menos capítulos, pero un poquito más aterrizado para que pueda viajar más” Eugenio Derbez

Por esta razón no se ha concretado la película de La Familia P. Luche

Eugenio Derbez tiene toda la intención de hacer un nuevo proyecto con La Familia P. Luche; sin embargo, reiteró que no depende de él.

“No sé si vaya regresar, es una decisión que no depende de mí. A mí sí me gustaría. Hemos estado en pláticas con Televisa, pe no ha habido mucho avance” Eugenio Derbez

El actor narró que ha platicado con los dueños de los derechos de La Familia P. Luche para ver si existe una posibilidad de que les cedan los derechos y así concretar una película y serie.

Pero, hasta el momento, la televisora no ha accedido a vender o ceder los derechos de La Familia P. Luche y sin su autorización no es posible crear un nuevo proyecto.

A pesar de todo, Eugenio Derbez tiene la esperanza de llegar a un acuerdo con los dueños de La Familia P. Luche.