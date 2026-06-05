Eugenio Derbez reaccionó con pesar a la muerte de Abraham Pérez, recordado por su papel del Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche.

A través de sus Instagram Stories compartió videoclips de escenas memorables en la La Familia P. Luche junto al actor Abraham Pérez, además de mensajes como “Descanse en Paz… siempre fue un gran compañero”.

Eugenio Derbez ya había comentado publicaciones de homenaje en redes, pero ahora lo hizo desde su propia cuenta.

Abraham Pérez y Eugenio Derbez trabajaron juntos entre 2002 y 2012, creando momentos icónicos como el viral “¡Sí, que se largue!”.

Eugenio Derbez reacciona a la muerte de Abraham Pérez con videos de La Familia P. Luche (@ederbez / Instagram )

Con videos de La Familia P. Luche se despidió Eugenio Derbez de Abraham Pérez

Eugenio Derbez reaccionó a la muerte de su compañero Abraham Pérez, conocido por su papel del “Licenciado Cortillo” en La Familia P. Luche.

A través de sus Instagram Stories, Eugenio Derbez compartió diversos videoclips de Pérez interpretando al Licenciado Cortillo.

Con estos fragmentos recordó escenas memorables que ambos compartieron, en las que Eugenio Derbez aparecía en su papel de Ludovico P. Luche.

Cabe recordar que Eugenio ya había reaccionado a la muerte de Abraham Pérez, pero no había compartido nada en su propia cuenta.

En una publicación de Instagram de ‘Sensacine México’, donde se informaba sobre el deceso, Derbez comentó: “Descanse en Paz… siempre fue un gran compañero”

Eugenio Derbez reacciona a la muerte de Abraham Pérez con videos de La Familia P. Luche (@ederbez / Instagram)

En otra publicación que rendía homenaje a los mejores momentos del personaje en la serie, Eugenio Derbez escribió: “Gracias @sensacinelatam. ¡Qué lindo homenaje!”.

Eugenio Derbez y Abraham Pérez trabajaron juntos durante la producción de la serie entre 2002 y 2012, creando momentos icónicos que forman parte de la cultura popular mexicana, como el origen del meme viral “Sí, que se largue”.

Eugenio Derbez reacciona a la muerte de Abraham Pérez con videos de La Familia P. Luche (@ederbez / Instagram)

Previo a la muerte de Abraham Pérez, Eugenio Derbez recordó La Familia P. Luche con backrooms

Antes de la muerte de Abraham Pérez, Eugenio Derbez recordó La Familia P. Luche con backrooms.

Con el mensaje “Derbez Backrooms”, Eugenio compartió diálogos claves de La Familia P. Luche.

Los Backrooms son un universo ficticio de terror que describe una dimensión paralela compuesta por una red infinita de pasillos vacíos, oficinas abandonadas y amarillentas y habitaciones aparentemente interminables.

Este concepto de terror psicológico se originó a partir de una imagen viral en 2019 y se expandió mediante la estética de los espacios liminales, lugares familiares pero inquietantes por su soledad absoluta.

Estos son lugares que normalmente están llenos de gente (como centros comerciales, escuelas u oficinas) pero que, al aparecer vacíos y descontextualizados, resultan familiares y extraños a la vez, despertando una fobia conectada con la psicología del aislamiento.