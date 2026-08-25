Tras la muerte de la legendaria cantante Dolly Parton a los 80 años, Donald Trump decretó un periodo de luto nacional ordenando que las banderas estadounidenses ondeen a media asta durante una semana completa.

“En su honor, la bandera estadounidense ondeará a media asta en todo Estados Unidos durante una semana, a partir de esta noche a las 6:00 p. m.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos utilizó su plataforma en Truth Social para lamentar la pérdida de quien considera una figura irremplazable en la música y la cultura.

Donald Trump consideró que la muerte de Dolly Parton representa “una verdadera pérdida para millones de personas”.

Trump decreta luto en Estados Unidos por la muerte de Dolly Parton (@WhiteHouse / X )

Donald Trump decreta un periodo de luto nacional en Estados Unidos por la muerte de Dolly Parton

Tras la muerte de Dolly Parton el 25 de agosto de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un emotivo mensaje a través de su red social Truth Social.

Donald Trump calificó a Dolly Parton como una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá de este género de todos los tiempos.

“Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá, de todos los tiempos, acaba de fallecer” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Aseguró que es una pérdida irreparable para millones de personas y aseguró que nunca ha habido nadie como ella.

“Esta es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump mandó sus condolencias y recordó que Dolly Parton es una persona muy querida.

“¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te ama” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Este nivel de honores oficiales refleja la gran admiración que Trump ya había expresado hacia ella anteriormente, habiéndola destacado desde su primera administración como una de las artistas más representativas del país y una figura crucial para la cultura estadounidense.

¿Cómo fue la relación entre Donald Trump y Dolly Parton?

La relación entre Donald Trump y Dolly Parton no estuvo marcada por una alianza política cercana, sino por un vínculo de respeto mutuo y admiración pública sin enfrentamientos directos.

Dolly Parton siempre fue sumamente estricta en no expresar convicciones políticas ni alinearse de manera partidista, con el fin de conservar el cariño de sus seguidores de todas las tendencias ideológicas.

Aunque no formaba parte del círculo político de Trump, ambos mantuvieron siempre un trato de gran cordialidad.

Dolly Parton rechazó la Medalla Presidencial de la Libertad (el máximo galardón civil de los Estados Unidos) en tres ocasiones distintas por razones estrictamente personales y de agenda, y no como una postura o declaración política:

La primera vez (administración Trump): Rechazó la condecoración debido a que su esposo, Carl Dean, se encontraba bastante enfermo La segunda vez (administración Trump): Volvió a declinarla debido a que no quería viajar debido a las restricciones e inquietudes de la pandemia de COVID-19 La tercera vez (administración Biden): Tras haber declinado las ofertas previas de Trump, el presidente Joe Biden también le ofreció el galardón. Dolly decidió no aceptarlo por temor a que pareciera que estaba haciendo política