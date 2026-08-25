Susana Zabaleta narra una extraña historia que le ocurrió a sus tíos y que muchos calificaron como una abducción extraterrestre.

La actriz y cantante acudió al podcast de Gusgri y contó una extraña anécdota de su familia, la cual está relacionada con posible contacto del tercer tipo.

Aunque Susana Zabaleta no expecificó si la experiencia de sus tíos estaba relacionada con extraterrestres, sus seguidores sospechan que hubo ovnis relacionados y más cuando los familiares de la actriz murieron de forma sospechosa.

Susana Zabaleta contó una historia de sus tíos que recordó una abducción extraterrestre

La historia de Susana Zabaleta inicia cuando era niña y su tía le contó un extraño suceso que ocurrió mientras regresaban del rancho del abuelo de la actriz.

“En mi familia no se volvió a hablar de eso nunca más. Mi mamá tenía un único hermano. Yo tendría como unos 12 o 13 años. Y llega una vez la esposa del hermano de mi mamá muy ida y dice: ‘Es que no te lo quiero contar porque tampoco sé muy bien qué fue lo que pasó’” Susana Zabaleta

Los tíos de Susana Zabaleta viajaban en una camioneta cuando el vehículo se detuvo abruptamente y vieron una intensa luz frente a ellos.

“Veníamos del rancho y la camioneta se paró, ¡pum! Y dice: ‘Lo único que recuerdo es despertar, ya era de día y decir: ¿la camioneta está bien? Y volteó tu hermano y me dijo: sí’” Susana Zabaleta

Luego de varias horas, los tíos de Susana Zabaleta despertaron y no sabía qué había ocurrido, pues su camioneta estaba bien y descartaron haber sufrido una accidente.

Los tíos de la actriz estaban desconcertados, pues no recordaban lo sucedido y se memoria se perdió a partir de que vieron la luz en el camino.

“Entonces dice mi mamá: ‘¿Pero cómo? ¿Se descompuso la camioneta?’. ‘Es que vimos una luz muy fuerte y se descompuso la camioneta, y solo me desperté al día siguiente’. Y es como si ninguno de los dos hablamos en todo el camino, porque nadie sabía qué era lo que había pasado” Susana Zabaleta

Tíos de Susana Zabaleta murieron de forma extraña tras la posible abducción extraterrestre

Susana Zabaleta no refirió que sus tíos hayan sido abducidos por ovnis o extraterrestres, pero los usuarios de redes sociales creen que eso fue lo que les ocurrió.

La actriz continuó con su relato y contó que años después de que sus tíos vivieran esta situación murieron de forma extraña.

Su tío murió por un accidente extrañao, mientras que su tía murió al año siguiente por una enfermedad relacionada con el cerebro.

“Años después, mi tío se muere de una forma muy extraña. Un año después de que mi tío se muere, se muere mi tía de otra forma muy extraña. Una fue un accidente rarísimo y otra fue algo en el cerebro” Susana Zabaleta

Seguidores de la actriz creen que los tíos de Susana Zabaleta fueron abducidos y comenzaron a contar relatos similares, donde llegaron a ver luces extrañas viajando en carretera o lugares despoblados.

La historia familiar de Susana Zabaleta generó teorías de que sus tíos tuvieron contacto con ovnis y le “borraron la memoria”.