Al señalar que mete “la mano al fuego por Ernesto Ruffo”, el expresidente de la República, Vicente Fox, salió en defensa del exgobernador del estado de Baja California.

“Estoy aquí porque lo quiero mucho, porque meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo” Vicente Fox, expresidente de México

Así lo manifestó el político originario de Guanajuato durante una manifestación a las afueras de la sede de la FGR, durante la cual lamentó el proceso que se abrió contra el ex mandatario.

Al pronunciarse a favor de la liberación de Ernesto Ruffo junto a las dirigencias nacionales del PAN y de Somos Mx, Vicente Fox denunció incluso que el exgobernador ha sido víctima de tortura.

Vicente Fox afirma que mete la mano al fuego por Ernesto Ruffo

El 16 de julio de 2026, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Ensenada, Baja California al exgobernador del estado Ernesto Ruffo Appel.

La captura del exmandatario se ejecutó debido a que se le acusa de los delitos de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

Sin embargo, sectores de la oposición han expresado su rechazo contra la detención de Ernesto Ruffo y exigen que se le ponga en libertad, como el caso de Vicente Fox, quien salió en su defensa.

“Yo personalmente estoy aquí porque lo quiero mucho, porque meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo, porque con orgullo llevo aquí el número de preso con que lo tienen metido ahí en Almoloya” Vicente Fox, expresidente de México

En el acto celebrado la tarde del 25 de agosto, Vicente Fox resaltó que tiene una profunda amistad con el exmandatario, por lo que sentenció que incluso mete la mano al fuego por él.

Portando el número 6515 en el pecho —que corresponde al número de preso de Ernesto Ruffo— el expresidente aseveró que exgobernador es inocente y tiene que salir de la cárcel.

Vicente Fox (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Vicente Fox acusa que Ernesto Ruffo ha sufrido tortura

Al expresar su descontento por la detención y el proceso que se lleva a cabo en contra de Ernesto Ruffo, Vicente Fox exijió que el ex gobernador de Baja California reciba un trato justo.

Lo anterior debido a que refirió que no existe ningún motivo que justifique su estancia en el Penal de Almoloya, del que dijo, genera miedo a cualquier persona.

“Creo y siento y sé que de alguna manera le han torturado psicológicamente, con el peor trato que merece un ser humano” Vicente Fox, expresidente de México

Sobre ello, Vicente Fox aseveró que las personas recluidas en Almoloya reciben malos tratos, pues incluso dijo que sabe que Ernesto Ruffo ha sido víctima de tortura psicológica.