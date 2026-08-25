Claudia Sheinbaum solicitó que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, brinde una explicación detallada sobre la adquisición de servicios de transporte aéreo privado de alta gama.

“La gobernadora tendrá que aclarar. Es lo primero, porque igual sale en un medio y no sabemos si es cierto, como decíamos” Claudia Sheinbaum

Esta petición surge tras detectar que dichos vuelos de lujo fueron utilizados tanto por la funcionaria como por su círculo familiar.

Durante la conferencia del Pueblo del 25 de agosto, Claudia Sheinbaum destacó que será Mara Lezama la encargada de responder si utilizó recursos públicos para sus vuelos privados al extranjero.

Claudia Sheinbaum señala que Mara Lezama debe aclarar sus vuelos privados al extranjero

Claudia Sheinbaum señaló públicamente que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, debe aclarar la contratación de aviones privados de lujo para ella y su familia.

Explicó que la aclaración es el paso inicial debido a que, cuando la información se publica en los medios, no siempre se sabe de inmediato si es verídica.

Reiteró que cualquier persona en el servicio público tiene el deber de aclarar las cosas cuando surge información, particularmente de una magnitud como esta.

Concluyó mencionando que, una vez abordada la veracidad de los señalamientos, la gobernadora debe precisar detalladamente “si usó estos aviones, por qué y bajo qué condiciones”.

“Ella tiene que aclarar; cualquier persona, cuando haya una información falsa, particularmente de esta magnitud, se tiene que aclarar y ya una vez aclarado, pues ella tiene que aclarar si usó estos aviones, por qué y bajo qué condiciones” Claudia Sheinbaum

Este llamado a la aclaración se produce en medio de una intensa polémica desatada por investigaciones periodísticas basadas en registros migratorios y de aviación.

¿De qué se le acusa a Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo?

Los señalamientos en contra de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, provienen de una investigación periodística publicada por el diario Reforma, la cual se basó en registros aeroportuarios y datos migratorios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos.

Las acusaciones detallan un uso sistemático de aviación privada de lujo para viajes internacionales de carácter personal y familiar.

Se acusa a la gobernadora y a su círculo familiar (esposo, hijos y hermano) de haber acumulado más de 283 entradas y salidas del país en vuelos privados.

El reporte detalla que Mara Lezama acumula 97 traslados en aeronaves privadas desde que era alcaldesa de Cancún, con destinos recurrentes hacia Orlando (Florida) y Vail (Colorado), utilizando modelos ejecutivos como Gulfstream, Learjet y Hawker.

Al sumar vuelos comerciales, su registro llega a 119 movimientos internacionales.

Omar Terrazas García, esposo de Mara Lezama, registra 129 movimientos migratorios en total, de los cuales 69 corresponden a vuelos privados.

En al menos 35 de los vuelos, la gobernadora viajó acompañada de su esposo, sus hijos, su hermano y Eugenio Segura, senador con licencia de Morena quien fue Oficial Mayor en Cancún y posteriormente Secretario de Finanzas estatal.

De acuerdo con la investigación, la hora de vuelo promedio en estas aeronaves se cotiza en unos 6 000 dólares. Con esto, se calcula que un viaje redondo a Orlando costaría aproximadamente 406 000 pesos, mientras que un traslado a Vail rondaría los 812 000 pesos.

Estos gastos contrastan fuertemente con el sueldo neto mensual de la gobernadora, reportado en 102 598 pesos, lo que ha generado severas críticas y acusaciones de violar los principios éticos de la austeridad republicana que promueve su partido.