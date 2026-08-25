El martes 25 de agosto trascendió la muerte de Paloma García, hijastra de Altair Jarabo, tras sufrir un accidente de bicicleta en Suiza.

Según información del periodista Emilio Morales, Paloma García murió el pasado 4 de agosto en un accidente de bicicleta mientras transitaban una avenida de Suiza.

Reportan la muerte de la hijastra de Altair Jarabo, Paloma García

Paloma García era hija del empresario francés Frédéric García y esposo de la actriz Altair Jarabo.

Emilio Morales revela que Paloma García vivía en Suiza y murió luego de tratar de incorporarse a un carril en una avenida, y un auto la impactó.

Paloma García fue trasladada a un hospital, pero lamentablemente murió minutos después del percance.

Altair Jarabo y su esposo, Frédéric García (Instagram/@fglecercle)

Un medio local compartió que el accidente de Paloma García ocurrió a las 10:00 p.m. e investigaciones de la policía determinaron que la joven giró bruscamente a la izquierda para adelantar a un vehículo detenido en el semáforo.

Fue en ese momento cuando la joven perdió el control de la bicicleta y se estrelló contra un muro bajo, contrariando la versión de que había sido impactada por un auto.

Mientras tanto, la policía abrió una investigación penal y pidió a testigos rendir sus declaración para aclarar la muerte de la joven.

La hijastra de Altair Jarabo tenía 23 años y fue procreada durante el primer matrimonio de Frédéric García.

Hasta el momento, Altair Jarabo y Frédéric García no se han pronunciado por la supuesta muerte de Paloma García.

¿Altair Jarabo tuvo un altercado en el funeral de su hijastra? Esto se dice

Ernesto Morales reveló en el programa Me lo dijo Adela, que Altair Jarabo no estaba de acuerdo con el monto que Frédéric García le otorgaba a sus dos hijos.

Supuestamente, el tema salió a relucir durante el funeral de Paloma García y Altair Jarabo tuvo una pelea como la madre de los hijos de Frédéric García.

Incluso, Ernesto Morales señala a Altair Jarabo de intentar correr a la madre y hermano de Paloma García de su funeral.

Esta versión no ha sido confirmada, así como Altair Jarabo y su esposo no han hablado de la muerte de Paloma García.