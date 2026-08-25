Fans de Dolly Parton están rindiendo homenaje a la reina del country; la cantante, actriz y empresaria murió este 25 de agosto a los 80 años de edad.

Medios como TMZ reportan que desde el anuncio de la muerte, fans se han dado cita en la estrella de Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood para honrar el legado y memoria de la cantante.

Fotos que ya circulan en redes sociales muestran la estrella de Dolly Parton homenajeada con arreglos florales.

Así luce la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama tras su muerte (Especial)

Dolly Parton tiene dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood

Fue en 1984 cuando Dolly Parton se unió al Paseo de la Fama con su primera estrella. Estas son distinciones que se otorgan por trayectoria profesional y aportaciones a la comunidad.

Años más tarde, en 2018, recibió una segunda estrella por su trabajo junto a Emmylou Harris y Linda Ronstadt, con quienes compartió el reconocimiento.

Con esto, la cantante se convirtió en la primera mujer del siglo XXI en tener una segunda estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En aquél entonces, Dolly Parton se dijo feliz y emocionada por tener una estrella más, pero reconociendo que esta era aún más especial por compartirla con dos de sus mejores amigas.

Dolly Parton, muerte (Instagram | @dollyparton)

La muerte de Dolly Parton fue un duro golpe para la industria musical, misma en la que destacó como cantante y compositora.

Familiares fueron quienes anunciaron la muerte de la cantante, pidiendo privacidad en este duro momento.

Por otra parte, las causas de la muerte también han permanecido bajo reserva, aunque se sabía que Dolly Parton estuvo enfrentando problemas de salud en el último año.

Mientras tanto, fans continúan dejando mensajes en redes sociales como medio de despedida.