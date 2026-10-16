El funeral del actor RJ Mitte, conocido por encarnar a Walter White Jr. en Breaking Bad, se está llevando a cabo este 16 de octubre en la ciudad de Brownsville, Texas.

El funeral de RJ Mitte se lleva a cabo en el Mitte Cultural District, la organización cultural de su familia, donde se reunieron tanto familiares, como amigos del actor.

Funeral de RJ Mitte (Especial)

La hermana de RJ Mitte pronunció el discurso en honor al actor durante el funeral

Durante el funeral, la hermana menor de RJ Mitte, Lacianne Carriere, pronunció un emotivo discurso en el que no pudo contener las lágrimas al recordar a su hermano.

Lacianne Carriere explicó que RJ Mitte no solo fue su hermano mayor, sino también una figura paterna, debido a que asumió esa responsabilidad cuando su madre sufrió un accidente.

Conmovida, destacó que sus costumbres y gustos reflejan la huella de su hermano, a quien dijo extrañar profundamente.

Asimismo, Lacianne aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la importancia de la salud mental. Hizo un llamado directo a quienes estén atravesando momentos difíciles.

Para que no se sientan solos, intenten pedir ayuda y acepten el apoyo de sus seres queridos.

En el funeral, también se pudieron ver a personalidades como el escritor M.J. Dougherty, quienes compartieron palabras para recordar la humildad y amabilidad del actor.

Lacianne Carriere (Especial)

La novia de RJ Mitte no estuvo presente en el funeral

A pesar de tratarse de un funeral abierto a la comunidad, la conmemoración estuvo marcada por la ausencia de la novia de RJ Mitte, Kennedy Suarez.

De acuerdo con reportes de medios como TMZ, la familia de RJ Mitte no la invitó formalmente debido a que no han mantenido comunicación con ella tras la muerte del mismo.

Esta situación se produce en medio de reportes sobre problemas previos a la muerte, ocasionadas por un ultimátum en el que Suarez habría pedido al actor elegir entre ella y su madre, Dyna.

Aunque el evento permitía la entrada libre, Suarez optó por no asistir, dejando en claro el distanciamiento entre ambas partes.