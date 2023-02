Melissa de JNS dice que no se vale la involucren con Erik Rubín por separarse de Andrea Legarreta, pues ella no tiene nada que ver ya que tiene una relación con Poncho Barbosa.

Andrea Legarreta -de 51 años de edad- y Erik Rubín -de 52 años de edad- se encuentran en medio de la controversia luego de que anunciaron su separación tras 22 años juntos y dos hijas en común.

En medio de la controversia por los motivos de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, salió a relucir el nombre de Melissa de JNS -de 39 años de edad- por presuntamente ser la tercera en discordia.

El miércoles 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron a sus seguidores al anunciar que habían tomado la decisión de separarse.

A través de un comunicado, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron que su ruptura se dio en buenos términos y que no hay nada turbio detrás.

Sin embargo, en las redes sociales empezaron a circular rumores que señalaban que Erik Rubín había sido infiel y que por eso se había separado de Andrea Legarreta.

Uno de los nombres que empezó a tomar relevancia fue el de Melissa de JNS y es que usuarios recordaron que durante el 90′s Pop Tour Erik Rubín y ella se habían mostrado muy cercanos.

En medio de las acusaciones en su contra, Melissa dejó en claro que ella no tiene nada que ver en la ruptura de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Durante su conversación en el Aeropuerto de la CDMX, Melissa señaló que tras este difícil momento apoya a los dos.

Melissa -quien también vivió una separación- señaló que pese a todas las especulaciones solo Andrea Legarreta y Erik Rubín saben lo que vivieron en su relación.

“Podrán hablar, podrán decir, podrán opinar, pero solamente tú y tu pareja saben la verdad. Cuando las cosas no están bien y la decisión de separarse es la mejor y es lo que da paz, es totalmente válido”

Al ser cuestionada sobre las acusaciones de ser la tercera en discordia, Melissa puntualizó que es muy doloroso que la metan en un tema que no le corresponde.

Melissa señaló que ella tiene una relación con Poncho y que se encuentra muy bien, además de que tiene un gran respeto tanto a Andrea Legarreta y Erik Rubín.

“Es muy doloroso que te involucren en algo así cuando de mi parte solamente hay respeto y cariño. Para empezar, me respeto. Hay respeto hacia mi pareja, que es Poncho, hay respeto hacia la familia de Poncho, hacia mi familia, hacia Erik, hacia Andrea, hacia las niñas”

Luego de las imágenes que se han viralizado en donde aparece muy cerca de Erik Rubín en el escenario de los 90′s Pop Tour, Melissa dejó en claro que todo es montado para dar un espectáculo.

“No se vale y la gente no entiende que lo que pasa en el escenario es un show montado, es un número que se sigue. ¡Es actuación, por Dios, de verdad!”

Melissa puntualizó que no se vale que la metan en un tema que no tiene nada que ver y además confesó que le duele las acusaciones en su contra.

“Entonces no se vale, no es justo y duele mucho. Duele más cuando no haces nada malo”

