¿Se molestó? Erik Rubín ya no quiere hablar de la separación con Andrea Legarreta y pide que ya no le cuestionen más sobre el tema.

A través de sus redes sociales Andrea Legarreta -de 51 años de edad- y Erik Rubín -de 52 años de edad- anunciaron que después de 22 años juntos habían tomado la decisión de separarse.

La noticia causó gran controversia en las redes sociales y es que la pareja era considerada como una de las más sólidas del medio del espectáculo.

En el programa Hoy, Andrea Legarreta lloró al hablar de su separación pues destacó que ambos tenían mucho amor. Por su parte Erik Rubín se negó a hablar sobre el tema cuando tuvo un encuentro con varios medios de comunicación.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se han convertido en tema de conversación luego de que a través de sus redes sociales anunciaron el fin de su relación.

En su comunicado Andrea Legarreta y Erik Rubín señalaron que habían tomado la decisión de separarse porque su amor se había transformado y ahora seguirían teniendo una buena relación por el bienestar de sus hijas: Mia y Mina.

En medio de rumores sobre una infidelidad, Erik Rubín fue captado en el Aeropuerto de la Ciudad de México y fue cuestionado sobre los motivos de su separación con Andrea Legarreta.

En entrevista compartida por Ventaneando, Erik Rubín señaló que no tenía nada más que decir pues en su comunicado expresaba todo lo que quería decir sobre su relación con Andrea Legarreta.

“Mira, ya creo que está muy claro ahí lo que está en el comunicado y… ¿qué más te digo?, o sea, no hay nada más qué decir”

Ante la insistencia de los reporteros, Erik Rubín puntualizó que es un momento doloroso por lo que ya no quería hablar de su separación con Andrea Legarreta.

Sobre cómo se encuentran sus hijas tras anunciar su separación, Erik Rubín destacó que es un tema que como familia ya lo habían hablado por lo que todos se encuentran tranquilos.

Erik Rubín les pidió a los reporteros que se pusieran en sus zapatos, pues lo que menos quiere hacer en estos momentos es hablar sobre su separación con Andrea Legarreta.

En su conversación, Erik Rubín entendió que es el trabajo de los reporteros pero les pidió que en estos momentos haya respeto pues no es un tema fácil de hablar.

Sobre los rumores de una presunta infidelidad, Erik Rubín dejó en claro que no hay nada oscuro y que su separación se dio en buenos términos.

Erik Rubín dejó en claro que ya no va a hablar de su separación con Andrea Legarreta ya que es un tema “doloroso”.

“Está muy claro ahí lo que está en el texto es lo que es, no hay nada detrás, no hay nada oscuro, afortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva, y por favor les pido que se pongan en nuestros zapatos y ya no quiero hablar más del tema porque es algo doloroso”

Erik Rubín