Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal- de 53 años de edad- y Arturo Carmona, defiende a su padre en medio de acusaciones de violencia por parte de su mamá.

En una entrevista para Ventaneando, Melenie Carmona fue contundente al asegurar que prefiere quedarse con la imagen que tiene de su papá hoy en día.

Melenie Carmona defiende a su padre Arturo Carmona tras acusaciones de violencia

Melenie Carmona- de 26 años de edad- rompió el silencio en medio de la polémica familiar que involucra a su mamá, Alicia Villarreal, y a su padre, Arturo Carmona.

Defendió a su progenitor Arturo Carmona- de 49 años de edad- y dejó claro cómo prefiere recordar su historia familiar.

“Pues si, la verdad, yo conozco a mi papá, sé la clase de hombre que es. Lo que sucedió en su momento no me consta. La verdad, yo no estuve ahí. Y me quedo con lo que mi papá es hoy en día y con eso estoy tranquila” Melenie Carmona

Arturo Carmona y Melenie Carmona (Instagram/@arturo.carmona)

Melenie Carmona decidió alzar la voz y lo hizo para apoyar a su papá, luego de que la periodista conocida como ‘La Chicuela’ señalara supuestas agresiones por parte de él en el pasado.

La joven, reconoce que no sabe que sucedió durante el matrimonio de sus padres y prefiere mantenerse al margen del asunto.

No sin antes aclarar que conoce a su papá Arturo Carmona y sabe que clase de hombre es.

Conjuntamente, se le preguntó acerca de la carta que Alicia Villarreal entregó hace más de 20 años a La Chicuela, en la que relataba un episodio de violencia con Arturo Carmona.

A la par negó que haya lanzado una indirecta contra la periodista Blanca Martínez ‘La Chicuela’, como muchos pensaron.

“Yo la verdad no sabía nada de eso. Incluso se malinterpretaron un chorro de cosas que yo subi. Yo hablaba de otra persona y luego se relacionó con Blanca Martínez, que yo no estaba hablando de Blanca Martínez” Melenie Carmona

Melenie Carmona y Alicia Villarreal (Instagram/@meleniecarmona)

Alicia Villarreal confirma que sufrió violencia por parte de Arturo Carmona

Alicia Villarreal desató controversia tras asegurar que sus exparejas, Cruz Martínez y Arturo Carmona, comparten características similares.

Sus comentarios surgieron en el contexto de un conflicto legal que enfrenta en contra de su todavía esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar.

Derivado de ello, se revivió una presunta carta que Alicia Villarreal envió en 2001 a Blanca Martínez “La Chicuela”.

En ese escrito, la cantante describió un supuesto episodio de violencia doméstica mientras estaba casada con Arturo Carmona.

“Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, me decía cosas horribles” decía parte de la carta de Alicia Villarreal.

Cabe destacar que Arturo Carmona negó las acusaciones y defendió su inocencia, asegurando que él nunca ha agredido a Alicia Villarreal.