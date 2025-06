Gracias a que Alicia Villarreal de 53 años de edad ventiló que su hija Melenie Carmona se va a casar, Arturo Carmona se sorprendió porque siendo el papá ni enterado estaba.

Una entrevista con Alicia Villarreal donde le preguntaron sobre Melenie Carmona de 26 años de edad, destapó que está ‘juntada’ y la cantante asegura se va a casar aunque su papá ni enterado estaba.

En medio de las circunstancias que ha vivido Alicia Villarreal, la cantante compartió su felicidad al ver a su hija Melenie Carmona realizarse y porque se va a casar, pero Arturo Carmona ni sabía.

La vida de la hija que procrearon Alicia Villarreal y Arturo Carmona de 48 años de edad, es privada debido a que la joven cantante ha decidido ser reservada.

Sin embargo, sus padres han sido parte de difundir un poco sobre Melenie Carmona como que se va a casar, pero Arturo Carmona ni sabía.

Pese a que Arturo Carmona asegura tener buena relación con su hija, el que no estuviera enterado de la boda de Melenie Carmona está dando de qué hablar.

Y es que en una entrevista mostrada en Sale el Sol, Arturo Carmona dijo no estar enterado de que Melenie Carmona se vaya a casar con su novio con quien vive en concubinato.

“Me acabo de enterar [de la boda] No ¿cuándo? [se casa] A mi no me han avisado ni me han pedido la mano, ni nada.

Hasta donde sé no (...) No me han avisado, no sé si ellos sepan algo, pero a mí no me han pedido la mano de mi hija”.

Arturo Carmona, actor.