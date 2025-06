Alicia Villarreal -de 53 años de edad- no está sorprendida de que Arturo Carmona y Cruz Martínez sigan siendo socios.

Arturo Carmona -de 48 años de edad- tuvo una reunión con Cruz Martínez y fue duramente criticado por convivir con el agresor de su ex.

En entrevista con Telediario, Alicia Villarreal habló de la relación que tienen Arturo Carmona y Cruz Martínez -de 52 años de edad- quienes se reunieron en mayo.

Alicia Villarreal mencionó que ve “chistosos” a sus ex parejas haciendo negocios, pero tampoco le sorprende.

La cantante cree que Arturo Carmona hace mancuerna con Cruz Martínez porque se deja manipular, mientras que al cantante le encanta tener el control.

Alicia Villarreal también se burló del argumento de Arturo Carmona, quien excusó que debe seguir sus negocios con Cruz Martínez porque hay familias que dependen de ello.

La cantante se toma con gracia esta situación y agradece que las acciones de sus ex parejas la inspiran para hacerles canciones.

“Es lo único que tienen de mí, canciones” dijo Alicia Villarreal, quien mencionó que sus ex parejas son “iguales”.

Durante la entrevista con María Julia Lafuente -de 68 años de edad- en Telediario, Alicia Villarreal confesó que se siente vulnerable, pero no tiene miedo.

Alicia Villarreal expresó que espera justicia en la denuncia contra Cruz Martínez y luchará por obtenerla.

“Espero justicia y no espero que me la den, estoy luchando por ella y me siento como muchas mujeres nos hemos sentido en nuestras vida, que no nos valoran, que no nos quieren”

Alicia Villarreal