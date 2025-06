Alicia Villarreal -de 53 años de edad- confirmó que Arturo Carmona la maltrató en su matrimonio.

Esto después de que reviviera una carta que la cantante envió en 2001 a Blanca Martínez, periodista también conocida como “La Chicuela”.

Alicia Villarreal reafirma que envió la carta relatando maltrato de Arturo Carmona

Después de que volviera a surgir la carta de Alicia Villarreal acusando a Arturo Carmona de violencia, la cantante reafirmó su escrito.

En el cual, la cantante relató una noche de terror con Arturo Carmona y la violencia física y emocional a la que fue sometida.

Alicia Villarreal (Instagram/@lavillarrealmx)

“Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos, me decía cosas horribles y me cacheteó“, decía parte de la carta de Alicia Villarreal.

En declaraciones, la cantante ha dicho que, si no denunció, fue porque hace 23 años se vivía un contexto diferente al de hoy en día .

Sin embargo, asegura que el tema con su ex esposo “ya no tiene cabida en su presente emocional”, dando a entender que ya quedó atrás.

Por su parte, La Chicuela fue señalada por Arturo Carmona, quien la acusó de haber revivido un tema que “ya se había solucionado”.

Al respecto la cantante salió en defensa de la periodista, alegando que ella no hizo nada malo.

Actualmente, sigue en pie la demanda en contra de Cruz Martínez, esposo actual de Alicia Villarreal.

Pero, la cantante no ha podido revelar muchos detalles para no afectar el proceso legal.

Arturo Carmona, actor. (Agencia México)

Arturo Carmona responde a su polémica con Alicia Villarreal por violencia

Como era de esperarse, Arturo Carmona no se quedó callado y respondió a su vieja polémica con Alicia Villarreal.

En este sentido, el actor no consideró justo que se trajera al presente un tema que ya se había aclarado y solucionado en su momento.

Arturo Carmona hizo hincapié en que no se cuenta su versión de los hechos, motivo por el cual habría quedado como un violentador.

“Lo que me saca de base es que no se cuenta la historia completa porque eso detonó otras cosas, y hoy en día soy tachado de ser un golpeador”, finalizó Arturo Carmona.