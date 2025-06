Arturo Carmona -de 48 años de edad- arremetió contra La Chicuela en un video por revivir su violento pasado con Alicia Villarreal.

Han pasado 24 años desde que Alicia Villarreal -de 53 años de edad- se separó de Arturo Carmona, pero su separación sigue dando de qué hablar.

La Chicuela -de 59 años de edad- revivió un email que supuestamente le mandó Alicia Villarreal, donde acusaba a Arturo Carmona de violento.

Arturo Cremona no soportó que lo señalaran de agredir a Alicia Villarreal e hizo un video para aclarar los dicho por Blanca Martínez, La Chicuela.

El actor reclamó a La Chicuela que haya sacado de nuevo una carta de hace más de 20 años, donde lo señalan de haber golpeado a Alicia Villarreal.

Arturo Carmona asegura que La Chicuela publicó esta carta hace varios años y se arrepintió, por lo que le pidió perdón.

Además, Arturos Carmona asegura que hubiera agredido a Alicia Villarreal, ella lo hubiera denunciado legal y públicamente.

Arturo Carmona se ofreció a hablar con La Chicuela, para aclarar el rumor sobre que agredió a Alicia Villarreal.

La Chicuela volvió a publicar el supuesto email que le envió Alicia Villarreal hace 24 años, cuando se separó de Arturo Carmona.

En esta carta, Alicia Villarreal narraba que una noche, Arturo Carmona entró a su casa y comenzó a buscar al supuesto amante de la cantante.

“Estoy deshecha, no sabes la noche que pasé hoy, una pesadilla. Llegó Arturo como loco a la casa, no sé si estaba tomado, pero se veía mal y además furioso, insistiendo que yo tenía a alguien en mi casa”

Al ver que no había nadie en la casa, presuntamente, Arturo Carmona azotó contra la pared a Alicia Villares y le lastimó los brazo.

“(…) Lo bueno es que Coral estaba conmigo, pero estaba tan espantada por lo gritos, porque Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos, me decía cosas horribles y me cacheteó, me azotó contra la pared”

Carta que le envió Alicia Villarreal a La Chicuela