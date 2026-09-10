Cinthia Aparicio habla por primera vez de la nueva relación de Alexis Ayala y revela que fue ella quien los presentó: “Me da gusto que esté enamorado”.

A cinco meses de que anunciara su divorcio, Alexis Ayala confirmó que ese encuentra en una nueva relación con una mujer llamada Marietta.

Alexis Ayala conoce a Marietta desde hace 4 años, pero comenzaron a salir tras su divorcio y a mediados de agosto comenzaron a mostrarse juntos públicamente.

Cinthia Aparicio reacciona a la nueva relación de Alexis Ayala

Seguidores de Cinthia Aparicio le preguntaron durante una dinámica en Instagram, sobre qué pensaba de la nueva relación de Alexis Ayala.

Cinthia Aparicio (Instagram/@cinthiaparicio)

Cinthia Aparicio mencionó que sería la única vez que hablaría del tema y expresó que le daba gusto que Alexis Ayala se haya dado una nueva oportunidad en el amor.

“Me da muchísimo gusto que Alexis esté enamorado, que se esté dando una nueva oportunidad en el amor” Cinthia Aparicio

La actriz reveló que fue ella quien presentó a Alexis Ayala y su nueva pareja, pues Marietta se dedica a vender artículos de lujo.

“Me encanta Marietta, a la señora yo la conozco, de hecho, yo los presenté por si no sabían, yo los presenté hace unos años, yo a ella le mandaba mis bolsas. Entonces por eso se conocen, me da mucho gusto que estén saliendo” Cinthia Aparicio

Cinthia Aparicio expresó que le deseaba lo mejor a Alexis Ayala y que debía disfrutar su vida.

¿Quién es Marietta? La nueva novia de Alexis Ayala

Alexis Ayala sorprendió a sus fans al aparecer públicamente con una nueva pareja, pues han pasado 5 meses desde que anunció su separación con Cinthia Aparicio.

El actor reveló en el programa Hoy que estaba feliz de compartir nuevamente su vida con una mujer, pero por el momento no buscaba etiquetarla como su “novia”.

Alexis Ayala reveló que conoce a Marietta desde hace 4 años y que había hecho negocios juntos, pero nunca se habían visto en persona.

Marietta es una empresaria originaria de Monterrey y se dedica a la venta de artículos de lujo, por lo que tiene una página en Instagram.

A mediados de agosto, Marietta y Alexis Ayala empezaron a compartir videos juntos en Instagram y posteriormente el actor se mostró en un evento acompañado de la empresaria.