Cinthia Aparicio reveló los motivos que la llevaron a divorciarse de Alexis Ayala en abril de 2026, destacando que las diferencias en sus planes de vida fueron determinantes.

La actriz de 33 años explicó que su deseo de formar una familia y tener hijos no coincidía con la visión de Alexis Ayala, por lo que decidió priorizar su felicidad y paz personal.

Aunque la separación fue resultado de pláticas y reflexión, Cinthia Aparicio lamentó que Alexis Ayala, de 60 años, anunciara el divorcio sin ella y aseguró que ahora se proyecta como madre en el futuro.

Cinthia Aparicio revela el plan que cambió su matrimonio con Alexis Ayala

Uno de los motivos que provocó el divorcio entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, fue la diferencia en sus planes de vida.

Cinthia Aparicio reveló que ella desea tener una familia; es decir, quiere tener hijos y era algo que Alexis Ayala no compartía.

La actriz expresó que ella no estaba dispuesta a negociar su felicidad, paz y el querer una familia, por lo que decidió terminar su matrimonio.

Cinthia Aparicio (Instagram/@cinthiaparicio)

Cinthia Aparicio cree que hay relaciones que llegan para enseñar, pero no significan que durarán para siempre, como ocurrió con su matrimonio.

La separación fue un proceso de reflexión y pláticas entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala, por lo que al final decidieron tomar caminos diferentes.

Cinthia Aparicio no sabía que Alexis Ayala revelaría su divorcio

Alexis Ayala reveló que estaba en proceso de divorcio en la revista Caras, sobre lo que Cinthia Aparicio dio a entender que no estaba enterada de que lo contaría.

Cinthia Aparicio comentó que Alexis Ayala y su equipo fueron los que decidieron que darían a conocer esta noticia.

Pese a que respeta las palabras que dijo el actor en esta entrevista, aclara que habían decidido anunciar su divorcio juntos, lo cual no ocurrió.

“Una pareja debe ser pareja hasta el final”, mencionó Cinthia Aparicio, quien hubiera preferido que se diera a conocer la noticia de su divorcio de otra manera.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio (@programahoy / Instagram )

Cinthia Aparicio tiene muy claro su plan de vida y se ve en el futuro con una nueva pareja y siendo madre.

Por otro lado, Cinthia Aparicio afirma que su relación con Alexis Ayala es estrictamente profesional y siempre le tendrá cariño, respeto y admiración.