Aldo Rendón habla de su salud y revela que tiene problemas de en el hígado y el bazo, además de que padece gota: “Llevaba como 10 días sintiéndome mal”.

Han pasado 9 días de la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México y el stylist habló de su salud con Maxine Woodside, donde confirmó que era necesario que recibiera tratamiento médico.

La inflamación que padece Aldo Rendón en el hígado y bazo podría tratarse de hepatoesplenomegalia, la cual es provocada por otro padecimiento que no le ha sido diagnosticado.

Aldo Rendón revela que tiene problemas en el hígado y bazo

Durante su salida de La Casa de los Famosos México, Aldo Rendón mencionó que había decidido abandonar el proyecto porque tenía problemas de salud y era necesario que lo valorara una médico.

Días después, Aldo Rendón confirmó que tiene inflamado el hígado y el bazo, pero necesita un tratamiento especial ya que también padece gota.

“Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también, y como da gota no me podían dar medicamentos adentro, fue un desastre” Aldo Rendón

Aldo Rendón (Instagram/@aldorendon)

Aldo Rendón menciona que llevaba 10 días sintiéndose mal dentro de La Casa de los Famosos México y recibía atención medica e incluso le hicieron diversos estudios, pero hubo un momento donde su situación de agravó.

“Llegó un momento donde ya no me podían hacer más estudios adentro, tomografías y de más, y por eso tomé la decisión” Aldo Rendón

El exintegrante de La Casa de los Famosos México reiteró que fue su decisión salir del programa: “Yo la tomé. Ya llevaba como diez días sintiéndome mal”.

Aldo Rendón fue diagnosticado con hepatoesplenomegalia

El stilyst fue atendido por médicos dentro de La Casa de los Famosos México e incluso le hicieron diversos ultrasonidos y fue ahí donde le diagnosticaron problemas en el bazo.

“Me dijeron, tu bazo está muy crecido”, mencionó Aldo Rendón y los médicos del programa le sugirieron que tomara tratamiento de inmediato.

Aldo Rendón explica que aún no tiene un diagnóstico fijo, pero padece hepatoesplenomegalia, una inflamación que ocurre cuando el hígado y el bazo trabajaba de más por una situación adyacente.

La hepatoesplenomegalia indica que algo está afectando a estos dos órganos, como pueden ser:

Infecciones

Problemas hepáticos

Trastornos de la sangre

Enfermedades autoinmunes