Cinthia Aparicio comparte mensaje en Instagram a un mes de su separación de Alexis Ayala y agradece lo vivido: "Bienvenido lo que está por venir“.

Alexis Ayala confirmó su divorcio el pasado 30 de abril y aseguró que su relación había finalizado en mejores términos.

Un mes después de confirmarse su separación, Cinthia Aparicio borró todas sus fotos con Alexis Ayala de Instagram y compartió un mensaje.

Cinthia Aparicio comparte mensaje en Instagram tras su separación

El pasado martes 9 de junio, Cinthia Aparicio compartió una foto en Instagram con el mensaje: “Agradezco lo vivido. Lo bueno. Lo difícil. Lo que me hizo crecer. Hoy miro hacia adelante con paz, gratitud e ilusión”.

Cinthia Aparicio publicó un mensaje de agradecimiento y hay quienes creen que fue para Alexis Ayala.

La actriz agradeció lo vivido en la etapa junto a Alexis Ayala, así como los momentos complicados que la ayudaron a crecer como persona.

Cinthia Aparicio comparte mensaje tras divorcio de Alexis Ayala (Instagram/@alexisayala)

Cinthia Aparicio cerró su mensaje con una bienvenida: “Bienvenido lo que está por venir”.

Al igual que Alexis Ayala, Cinthia Aparicio le deseó lo mejor a su expareja y mencionó que seguirán conviviendo por cuestiones de trabajo.

Alexis Ayala reveló el motivo de su divorcio con Cinthia Aparicio

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala llevaban tres años de matrimonio, por lo que su separación fue sorpresiva.

Alexi Ayala reveló que su relación terminó en divorcio porque tenía planes de vida distintos a los de Cinthia Aparicio.

El actor expresó que él ya no deseaba tener hijos y Cinthia Aparicio sí, entre otras metas que ya no coincidían con sus planes de vida.

Alexi Ayala se pronunció como fan de Cinthia Aparicio y la describió como el amor de su vida.

Por otro lado, Cinthia Aparicio se ha mostrado hermética y no ha dado tantos detalles sobre su separación.