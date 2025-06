¿Marlon Colmenarez arrepentido? Wendy Guevara -de 31 años de edad- confiesa que “un amigo” regresó a buscarla después de mucho tiempo que no hablaban.

Tras mostrarse muy cercanos, Wendy Guevara y Marlon Colmenarez -de 28 años de edad- se alejaron, pero tal parece que podrían retomar su relación.

Wendy Guevara sorprendió a sus seguidores luego de que en una transmisión en vivo confesó que “un amigo” regresó a buscarla.

Las declaraciones de Wendy Guevara se viralizaron y usuarios de inmediato señalaron que podría estar hablando de Marlon Colmenarez.

De acuerdo con Wendy Guevara, este “amigo” le reclamó por algunas cosas que le han dicho por la popularidad de la influencer .

Wendy Guevara no se conforma con un hombre porque tiene “un corazón muy grande” para repartir

“Uno que me mandó un mensaje y me dijo ‘oye esto Wendy’ y le dije wey ni modo tú sabías que esto iba a pasar”

Wendy Guevara le dejó en claro a este “amigo” que desde el momento en el que empezó a salir con ella, sabía lo que le tocaba porque ella es famosa.

En ese sentido, Wendy Guevara puntualizó que con esta persona nunca hubo nada, pero sí se dejaron ver juntos, por lo que usuarios creen que hablaba de Marlon Colmenarez.

Wendy Guevara confesó que se siente mal de ver cómo algunas personas tratan a sus amistades nuevas, porque reciben insultos aunque no hayan hecho nada malo.

Y es quem para Wendy Guevara es difícil tener nuevos amigos porque de inmediato se convierten en un foco para sus seguidores.

“Porque yo ando en la ‘fama’, pero también eso me hace sentir mal a mi como persona, porque digo no puedo tener una amistad nueva, si amistades viejas las insultan, les dicen miles de cosas imagínate a los que voy presentando”

Cabe recordar que Wendy Guevara y Marlon Colmenarez se mostraron muy cercanos luego de que la influencer ganó La Casa de los Famosos México.

Debido a su cercanía, Marlon Colmenarez fue acusado de querer aprovecharse de la popularidad de Wendy Guevara para sobresalir en la industria.

Y no solo eso. Marlon Colmenarez fue señalado por presuntamente verse económicamente beneficiado de su relación con Wendy Guevara.

Tras las críticas que recibió, Marlon Colmenarez acusó a Wendy Guevara de manipular la información para hacerse la víctima y ponerlo a él como el “malo” de la historia.

Y es que Wendy Guevara reveló que una persona llegó a ser muy autoritaria con ella y en ocasiones le gritó, por lo que usuarios señalaron a Marlon Colmenarez.

“No, Wendy, así no. Siempre te quieres victimizar, siempre tú eres la buena. Eres la persona que tira la piedra y esconde la mano. Porque cuando quieres ser víctima eres víctima y cuando quieres ser mala, eres mala. Y eso no es así. Tengo que responder porque tengo que dejar de ser el malo de una historia mal contada”

Tras el video de Marlon Colmenarez, Wendy Guevara le pidió cerrar el ciclo de su relación, pues ella no lo mencionó.

“En ningún momento dije tu nombre, aprende a cerrar ciclos, ya cerré el ciclo contigo hace mucho (…) después de que acabé la amistad contigo he conocido muchísimas personas, no eres el único y no creas que el mundo gira a tu alrededor”

Wendy Guevara