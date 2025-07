Marlon Colmenarez -de 28 años de edad- reveló que Wendy Guevara no lo demandó y sus amenazas sólo fueron para “alborotar el avispero”.

Wendy Guevara -de 31 años de edad- acusó a Marlon Colmenarez de falsificar su firma para vender una camioneta que ella le regaló hace algunos años.

Wendy Guevara mencionó que iba a demandar a Marlon Colmenarez, pero el bailarín contó que esto no ha ocurrido.

Marlo Colmenarez cree que Wendy Guevara mencionó una demanda para “alborotar el avispero” y que le tiraran hate.

“Ya hace más de dos meses que se habló de una demanda, no se hizo, así que solo alborotaron el avispero, hicieron que todo el mundo me tirara hate, pero ya pasó todo y ya dijeron por ahí que no hay demanda”

Marlon Colmenarez