La influencer Wendy Guevara de 31 años de edad, ni ha mencionado a Marlon Colmenarez y él solito se ‘puso el saco’ porque “cada quien se hace publicidad como quiere”.

Wendy Guevara incluso dejó claro que no caerá en chantajes pues no tiene ni temor a que le compartan un video íntimo porque sería publicidad a su favor.

Wendy Guevara fue notificada de que intentaron falsificar su firma para la venta de una camioneta y aunque ella no mencionó nombres, Marlon Colmenarez enseguida salió a deslindarse ¿por publicidad?

En una entrevista mostrada por Ernesto Buitron, Wendy Guevara compartió su pensar a que Marlon Colmenarez haga hasta conferencia de prensa en medio de la polémica por la camioneta.

Y es que más allá de que Marlon Colmenarez presentara su nuevo sencillo musical, se dedicó a hablar con la prensa del robo de la camioneta que Wendy Guevara acusaba.

Sin embargo, ni ahora ni en el pasado Wendy Guevara ha acusado a su examigo de ser él quien intentó falsificar su firma para la venta de una camioneta, por lo que ahora ve que es mera “publicidad”.

Asimismo, dejó claro que ella no está “checando que hace uno y el otro” debido a que tiene trabajo y le falta tiempo para enterarse de los chismes.

Por otra parte, dijo no tener temor a que Marlon Colmenarez hable de su problema de adicciones o las cosas que ha consumido porque ella ha sido sincera con sus seguidores.

“Ya la gente sabe cómo soy, que me he puesto loca, que me he drogado, he probado de todo”.

Wendy Guevara, influencer.