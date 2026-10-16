En un movimiento inesperado, este 15 de octubre se anunció que Steven Soderbergh será quien termine de filmar The Batman 2 en lugar de Matt Reeves, luego de que este se tuviera que ausentar del set.

Steven Soderbergh tomará las riendas de The Batman 2, película filmada en casi un 66%, de acuerdo con los reportes, con Matt Reeves en espera de reintegrarse al proyecto posteriormente.

The Batman 2 (Warner Bros.)

Steven Soderbergh completará The Batman 2 con el aval de Matt Reeves

De acuerdo con el reporte de Deadline, fue el mismo Steven Soderbergh quien se ofreció para terminar The Batman 2, sugiriéndole la idea a Matt Reeves, tras tener que ausentarse por motivos personales.

Matt Reeves y Steven Soderbergh llegaron a un acuerdo, junto con la producción de Warner Bros., para no retrasar más la grabación de The Batman 2, la cual lleva años posponiéndose por distintas cuestiones.

Ambos directores mantendrán comunicación constante para que la película pueda ser completada de acuerdo a la visión de Reeves, y acorde al tono que vimos en la primera entrega del 2022.

Según lo que mencionó el reporte, la película ya estaba completa a un 66%, por lo que no se espera que haya problemas para terminar las escenas que faltan.

'The Batman' con Robert Pattinson (Warner Bros. Pictures )

Steven Soderbergh no está reemplazando a Matt Reeves en The Batman 2

Tras darse la noticia de que Steven Soderbergh completará la filmación de The Batman 2, el propio Matt Reeves salió a aclarar lo sucedido, señalando que no está dejando tirado el proyecto.

Señaló que Soderbergh solo completará la fotografía principal de The Batman 2, con el fin de cumplir con los plazos acordados para la filmación del proyecto.

Las cuestiones de edición y post producción caerán completamente en manos de Matt Reeves, quien se reintegrará al filme en esta etapa, para así asegurar una coherencia narrativa.

Con esto se espera que The Batman 2 ya no mueva su fecha de estreno, la cual ahora está fijada para el 18 de febrero de 2028.