El perpetrador del tiroteo en la escuela de Bend, Silver Rail, fue abatido por un transeúnte, confirmó el Departamento de Policía de la ciudad de Oregon, en Estados Unidos.

Al respecto, la gobernadora de Oregon, Tina Kotek, agradeció a la persona que abatió al que sería un adolescente de 16 años, por una acción que definió como heroica para evitar más víctimas.

En conferencia de prensa, el Departamento de Policía de Bend confirmó los hechos que derivaron en la muerte de tres niños, así como una de las maestras, no identificados.

Tiroteo en escuela de Oregon: transeúnte armado abatió a perpetrador, confirman autoridades

En conferencia de prensa, el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, confirmó la muerte del presunto perpetrador del tirador en escuela de Oregon, quien era un ciudadano de 16 años.

Añadió que el presunto tirador entró con un arma larga a la escuela Silver Rail antes de las 13:00 horas de la tarde de este jueves 15 de octubre, momento en el que llegaron las autoridades.

De acuerdo con lo señalado, dos minutos después, la policía de Bend confirmó que el sospecho estaba muerto, después de que el transeúnte lo siguiera tras verlo ingresar a la escuela.

Posterior a ello, la policía de Bend ingresó a la escuela Silver Rail para ratificar que ya no había otro tirador dentro de la institución, tras lo cual comenzó la evacuación.

De momento, no dieron más detalles sobre el transeúnte así como tampoco del tirador, por ejemplo, si había estudiado en la escuela primaria Silver Rail, que canceló actividades.

Tiroteo en escuela primaria de Bend deja estudiantes heridos y al sospechoso muerto (Michelle Rojas)

Tiroteo en escuela de Bend: gobernadora de Oregon destaca actuar del transeúnte armado

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, agradeció durante la conferencia la intervención del transeúnte armado, ya que se evitaron más muertes de la comunidad de la escuela de Bend.

Tina Kotek añadió a su vez que dedicará sus pensamientos al transeúnte, ya que sus acciones -haber abatido al tirador- conllevan una gran carga emocional.

En su mensaje, la gobernadora también agradeció la pronta respuesta de la policía de Bend, que se presentó tres minutos después del primer reporte, además de los padres de Silver Rail.