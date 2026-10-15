Prepárate para el concierto de Two Door Cinema Club en el Pepsi Center. Te damos setlist y telonero del 15 y 16 de octubre.
La agrupación irlandesa Two Door Cinema Club visita la CDMX como parte de su gira por el 15 aniversario de su disco Tourist History.
Setlist del concierto de Two Door Cinema Club en el Pepsi Center
Este sería el setlist del concierto de Two Door Cinema Club en el Pepsi Center este jueves 15 y viernes 16 de octubre:
- Cigarettes in the Theatre
- I Can Talk
- Come Back Home
- This Is the Life
- Costume Party
- Do You Want It All?
- Something Good Can Work
- Sleep Alone
- Next Year
- Changing of the Seasons
- Lavender
- Someday
- Wonderful Life
- Kids
- Are We Ready? (Wreck)
- Sun
- Undercover Martyn
- You’re Not Stubborn
- Eat That Up, It’s Good for You
- What You Know
A lo largo de su presentación en el Pepsi Center WTC, Two Door Cinema Club interpretará sus canciones más famosas, aquellas que los han convertido entre las bandas más queridas.
Telonero para concierto de Two Door Cinema Club en el Pepsi Center
El telonero confirmado para Two Door Cinema Club en el Pepsi Center el 15 y 16 de octubre será la banda Starfucker (STRFKR).
Formada en 2007, en Oregón, STRFKR es una agrupación que fusiona sonidos electrónicos e indie rock.
Ellos serán los encargados de poner el mejor ambiente previo a que Twoo Door Cinema Club.