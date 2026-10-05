Maribel Guardia evitó hablar con la prensa al término de una de las funciones del musical que protagoniza, Perfume de Gardenias; esto tras el nuevo dilema legal que enfrenta.

La actriz cuenta con una orden de restricción impuesta por su exnuera, Imelda Garza Tuñón, que le prohíbe hablar públicamente de su nieto, así como acercársele durante un lapso de tres meses.

La evasiva de Guardia tuvo lugar el sábado 3 de octubre a las afueras del Teatro San Rafael, siendo que la actriz no emitió ningún tipo de declaración y se alejó rápidamente del lugar.

Maribel Guardia toma medidas para no ser reconocida por la prensa

Fue el reportero Gabo Cuevas quien reveló los detalles de la reciente actitud de Maribel Guardia con la prensa, destacando que la actriz está respetando sus restricciones.

Incluso, señaló que previo a la función la actriz no llegó en su camioneta. Por el contrario, llegó en el auto de uno de los miembros de su equipo, lo que no permitió su reconocimiento por parte de otros reporteros.

Maribel Guardia, actriz. (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Imelda Garza Tuñón acudió el pasado 2 de octubre a al Reclusorio Norte de la CDMX para solicitar medidas de protección para ella y su hijo.

Todo comenzó después de que Maribel Guardia demandara a su exnuera por abandono del menor de edad, siendo que su abogado, Alonso Beceiro, emitió declaraciones revelando el inicio de este proceso.

En respuesta, Garza Tuñón consiguió las medidas de restricción contra la abuela de su nieto, su esposo, Marco Chacón, y su abogado.

Por su parte, el menor de edad continúa en medio de múltiples confrontaciones legales disputadas por Imelda y Maribel, mismas que giran en torno a su custodia.