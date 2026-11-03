Maribel Guardia emitió un comunicado oficial para desmentir los rumores sobre una supuesta solicitud de prueba de ADN a su nieto.

La actriz y cantante Maribel Guardia aclaró que nunca ha dudado de la paternidad de su difunto hijo Julián Figueroa, pues solo le hace falta ver a su nieto para darse cuenta del parentesco.

“Es pertinente aclarar que no he solicitado, ni solicitaré, una prueba de ADN respecto de mi nieto, pues para mí basta verlo para reconocer que es hijo de mi hijo Julián” Maribel Guardia

Esta controversia surgió en medio de un complejo conflicto legal y familiar con su exnuera, Imelda Garza Tuñón, relacionado con la herencia y la custodia del menor.

Maribel Guardia descartó solicitar una prueba de ADN a su nieto

Ante los rumores que circulaban sobre la paternidad de su nieto, Maribel Guardia emitió un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente haber solicitado o planear solicitar una prueba de ADN.

Maribel Guardia responde a rumores sobre la paternidad de su nieto (@maribelguardia / Instagram )

Maribel Guardia aclaró que jamás ha puesto en duda que el niño sea hijo biológico de su difunto hijo Julián Figueroa, señalando que le basta con verlo para reconocer el parentesco.

La especulación cobró fuerza porque su abogado, Alonso Beceiro, planteó públicamente la posibilidad de realizar dicha prueba como un recurso legal para dar certeza a los herederos en el juicio sucesorio.

A raíz de los comentarios del abogado, en redes sociales se difundió la versión de que Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, presuntamente ya habían presentado formalmente dicha solicitud ante las autoridades.

El clima de incertidumbre aumentó debido a discusiones sobre la repartición del testamento, rumores en redes sobre la supuesta existencia de otros hijos de Julián Figueroa.

Maribel Guardia se abstendrá de hacer comentarios sobre el litigio que enfrenta

Sobre el proceso legal que enfrenta, Maribel Guardia explicó que, por recomendación directa de su equipo legal y debido a la extrema delicadeza de los procedimientos y diligencias judiciales en curso, ha decidido abstenerse de hacer declaraciones o comentarios públicos al respecto.

Asimismo, solicitó y agradeció la comprensión de los medios ante esta decisión, pues no puede hablar sobre el litigio.

Como antecedente en el proceso, la actriz anunció la suspensión temporal de sus intentos de acercamiento y convivencia con el menor para concentrarse en responder legalmente ante señalamientos de presunto maltrato infantil.

Maribel Guardia manifestó temor de que los encuentros se utilizaran como estrategia para perjudicarla a ella o a su esposo, Marco Chacón.