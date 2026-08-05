Aunque se anunció previamente que la periodista Addis Tuñón asumiría la tutela de José Julián, Maribel Guardia habría ganado un recurso de amparo para conservar la posición legal de su nieto.

Tras esta victoria, Maribel Guardia permanece como tutora provisional de su nieto mientras las autoridades revisan si se vulneró su derecho a la defensa.

La resolución definitiva sigue pendiente, manteniendo la disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza por la patria potestad del menor.

Revelan que Maribel Guardia ganó un amparo que la mantiene como tutora legal de su nieto

Flor Rubio reveló que Maribel Guardia ganó un amparo que le permite, por el momento, mantenerse como la tutora legal de su nieto, José Julián, frenando así una resolución judicial previa que la destituía del cargo.

Esto luego de que en mayo de 2026, un juez había designado a la periodista Addis Tuñón como la tutora definitiva del hijo de Imelda Garza y Julián Figueroa.

Esta decisión se tomó tras un procedimiento promovido por Imelda Garza Tuñón, quien solicitó remover a Maribel alegando supuestos incumplimientos en sus obligaciones de supervisión y protección.

El juzgado había elegido a Addis Tuñón tras considerar que cumplía con los requisitos económicos, psicológicos y afectivos necesarios.

La razón principal por la cual se admitió el amparo de Maribel Guardia fue una presunta irregularidad procesal en la notificación de la audiencia donde se decidió su destitución.

El citatorio para la audiencia en la que se nombró a una nueva tutora fue enviado a una dirección distinta a la que Maribel Guardia había registrado formalmente ante el juzgado.

Al no recibir la notificación oficial, la actriz no pudo asistir a la audiencia ni presentar su defensa, lo que legalmente se considera dejarla en un “estado de indefensión”.

Tras el amparo que habría ganado Maribel Guardia, el proceso por la tutela de José Julián continuaría

Tras la admisión del amparo promovido por Maribel Guardia, el proceso legal por la tutela de su nieto entra en una fase de revisión judicial que mantiene el estado actual de las cosas de manera provisional.

Maribel Guardia se mantiene como la tutora legal del menor por el momento, mientras el juicio continúa para determinar quién tendrá finalmente esta responsabilidad.

Las autoridades judiciales deberán determinar si el procedimiento anterior se llevó a cabo conforme a derecho.

El proceso sigue abierto y queda pendiente la notificación de una nueva audiencia que definirá la tutela de manera definitiva.

En esta etapa se decidirá si procede la destitución de Maribel Guardia o si se valida su permanencia basándose en el bienestar, la educación y la salud del niño.

La periodista Addis Tuñón no puede ejercer el cargo de tutora legal de manera efectiva hasta que exista una resolución final sobre la legalidad de la notificación y la destitución de Maribel.

A pesar de estos movimientos legales, Maribel Guardia declaró que no está peleando la tutela de su nieto, desmintiendo las versiones que indican una disputa activa de su parte.

En una publicación en la que se difundía la supuesta recuperación de la tutela de su nieto, Maribel Guardia escribió: “Eso no es verdad. Yo no estoy peleando la tutela de mi nieto”.

Sin embargo, Flor Rubio confirmó que el amparo fue admitido y el proceso judicial sigue su curso.