Imelda Garza Tuñón acudió a las autoridades para solicitar medidas de protección contra Maribel Guardia, Marco Chacón y su abogado, Alonso Beceiro, para que no puedan hablar de ella en medios.

La cantante acudió al Reclusorio Norte el viernes 2 de octubre para solicitar y ratificar medidas de protección, luego de que el abogado de Maribel Guardia hiciera comentarios sobre la denuncia que piensa emprender la actriz contra su exnuera.

Imelda Garza Tuñón solicita medidas de protección contra Maribel Guardia

Las autoridades autorizaron medidas de protección para Imelda Garza Tuñón y su hijo durante 3 meses, por lo que Maribel Guardia, Marco Chacón y Alonso Beceiro no pueden hablar de ella ni el menor de edad.

Las medidas de protección otorgadas a Imelda Garza Tuñón determinan:

Prohibición de acercamiento o comunicación con Imelda Garza Tuñón y su hijo

Prohibición de realizar actos de intimidación o molestia hacia las víctimas, en personas, por redes sociales, medios o mediante terceras personas

Prohibición de captar y transmitir imágenes o datos que permitan la identificación o localización del menor o la víctima en situaciones de violencia

Imelda Garza Tuñón (@imetunon / Instagram)

Maribel Guardia y Marco Chacón no pueden acercarse o contactar a Imelda Garza Tuñón, así como tienen prohibido realizar actos de intimidación.

Además, la actriz no puede hablar de Imelda Garza Tuñón, quien causó revuelo recientemente por asegurar que conseguía medicamentos controlados para Julián Figueroa.

Maribel Guardia demandó a Imelda Garza Tuñón por abandono de menor

Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, reveló que la actriz realizó una denuncia contra Imelda Garza Tuñón por presunto abandono de menor.

La demanda inició porque, presuntamente, se desconoce el paradero del hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, luego de que la cantante compartiera que dejaría México.

Imelda Garza Tuñón regresó a México sin su hijo y envió mensajes a Maribel Guardia donde la amenazaba con que no volvería a ver a su nieto, ya que se mudarían de país.

Por otro lado, Imelda Garza Tuñón expresó que su hijo estaba bien y que no revelaría el lugar donde se encontraba.