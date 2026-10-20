La actriz Maribel Guardia renunció a la convivencia con su nieto José Julián, luego de que la defensa de Imelda Garza-Tuñón decidiera alterar un examen con una perito para acusarla de agresión y/o abuso.

Maribel Guardia dijo preferir no convivir con su nieto antes de que le inventen falsos, esperando que en un futuro José Julián la busque para tener una convivencia real.

Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto José Julián; Imelda Garza-Tuñón iba a inventarle abusos

El proceso legal que Maribel Guardia está llevando contra Imelda Garza-Tuñón ha escalado luego de que la actriz renunció públicamente a la convivencia con su nieto.

Un video publicado por Maribel Guardia acompañada por su esposo Marco Chacón y su abogado, Alonso Beceiro, apuntó que pese a que estaba a punto de convivir con su nieto por orden de un juez, decidió no hacerlo por la sucia estrategia que Imelda Garza-Tuñón estaba planeando.

Según el reporte dado por su abogado “desde la inteligencia” de su despecho, el equipo de abogados de Imelda Garza-Tuñón planeaba que tras la convivencia una perito privada determinara abuso contra José Julián por Maribel Guardia y Marco Chacón.

“Con el corazón destrozado les informó que a escaso tiempo de que por fin se me conceda un régimen de convivencia con mi único nieto, la defensa legal de nuestra contraparte, con el propósito de evitar que esto ocurra, han fabricado un dictamen privado en el que han usado a mi nieto, evidentemente alienado para expresar de manera vil y falsa que mi esposo -[Marco Chacón] y yo, lo agrediamos”. Maribel Guardia, actriz.

Maribel Guardia explicó que las acciones que Imelda Garza-Tuñón estaba por cometer con José Julián, son similares a las que en el pasado se mostraron con el menor de edad con una máscara -para proteger su identidad- con lenguaje de adulto hablando mal de la actriz.

Asimismo, apuntó que a su perspectiva los adultos alrededor de su nieto, hijo de Julián Figueroa, no “reparan” en el daño que le están haciendo al alejarlo de su familia, “un día va a entender que lo están utilizando”.

Subrayando lo que la actriz mencionó, Alonso Beceiro apuntó que el objetivo del falso examen pericial a José Julián iba a decir que el menor había sido agredido “o hasta abusado” por Maribel Guardia o por Marco Chacón, por ello decidieron declinar la convivencia.

Por su parte, Marco Chacón también acusó que desde el inicio del proceso legal que busca el bienestar de José Julián, han existido demasiadas inconsistencias que el abogado de Imelda Garza-Tuñón, -Antonio Lozano Gracia- maquiló.