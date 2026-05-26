Marco Chacón aclaró que él no puede renunciar como albacea del hijo de Julián Figueroa y se opone a que Addis Tuñón sea la nueva tutora.

Addis Tuñón es la nueva tutora testamentaria de José Julián, de 9 años de edad, y solicitó al juez que Marco Chacón sea removido como albacea.

El esposo de Maribel Guardia asegura que él hizo la misma solicitud desde octubre de 2025, pero tampoco está de acuerdo con que Addis Tuñón sea la nueva tutora por conflictos de interés.

Marco Chacón no quiere que Addis Tuñón sea tutora del nieto de Maribel Guardia

El esposo de Maribel Guardia contó a la reportera Berenice Ortiz que él solicitó dejar de ser albacea desde el año pasado y tampoco se opone a dejar el lugar, ya que esto le ha generado muchos problemas.

“No nos oponemos (…) varias veces le he dicho al juez que no tengo interés de ser el albacea, solo me ha provocado problemas” Marco Chacón

Marco Chacón llamó “señora fantasiosa” a Addis Tuñón y la acusa de buscar protagonismo, y aclara que ella no fue quien pidió que él dejara de ser albacea.

“La petición está hecha por su abogados (de Imelda Garza Tuñón) desde octubre y yo contesté en noviembre, hace 7 meses, que no tengo ningún interés de estas en el puesto” Marco Chacón

El esposo de Maribel Guardia expresó que no está de acuerdo con que Addis Tuñón sea la tutora del niño y están valorando solicitar que se asigne a alguien más.

“Si nos pregunta si estamos de acuerdo con que ella sea la tutora (Addis Tuñón) no, no estamos de acuerdo” Marco Chacón

Addis Tuñón (Instagram/@deprimeramanoitv)

Marco Chacón no quiere que Maribel Guardia sea la tutora de su nieto

Marco Chacón aclaró que tampoco quiere que Maribel Guardia vuelva a ser tutora de su nieto, ya que ella no tiene interés en continuar con la asignación.

“Estamos valorando que pongan a otra porque tiene un conflicto de interés” Marco Chacón

Asimsimo, señala a Addis Tuñón de tener un conflicto de interés, ya que tiene una clara inclinación por su sobrina, Imelda Garza Tuñón.

El esposo de Maribel Guardia está valorando impugnar la decisión de que Addis Tuñón sea tutora, ya que la acusa de buscar “exclusivas”.

“Está utilizando el cargo para vender exclusivas en la televisión”, aseguró Marco Chacón sobre Addis Tuñón.

Marco Chacón explicó que podrían buscar que el juez designe a otra persona, que no sea Maribel Guardia y que no esté relacionado con los intereses de Imelda Garza Tuñón.