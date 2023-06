Maribel Guardia responde a quienes la critican por recordar a Julián Figueroa en fechas como el Día del Padre y de manera contundente dejo en claro su sentir.

En el marco del Día del Padre, Maribel Guardia -de 64 años de edad- compartió un emotivo video en el que recordó a su hijo Julián Figueroa y su papel como padre.

La publicación de inmediato se viralizó en las redes sociales y muchos usuarios le mostraron su apoyo a Maribel Guardia por el difícil momento que vivió.

Sin embargo, Maribel Guardia también recibió críticas por recordar a Julián Figueroa en este día.

Pero Maribel no se quedó callada y así respondió a los usuarios que la atacaron por seguir compartiendo publicaciones sobre su hijo Julián Figueroa.

Maribel Guardia dedica emotivo video a Julián Figueroa por el Día del Padre

El pasado 9 de abril el mundo del espectáculo se vistió de luto con la muerte de Julián Figueroa a los 27 años de edad.

El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian murió a consecuencia de un infarto agudo al miocardio. Julián Figueroa se encontraba casado con Imelda Garza, con quien tuvo un hijo José Julián.

Tras su muerte Imelda Garza y Maribel Guardia recibieron varios mensajes de apoyo por el difícil momento que se encontraban a travesando.

Aprovechando la celebración del Día del Padre, Maribel Guardia compartió un emotivo video en donde muestra a Julián Figueroa junto a su hijo José Julián.

Maribel Guardia recordó a su fallecido hijo Julián Figueroa y señaló que era el mejor de todos los papás pues siempre se preocupó por su pequeño.

“Feliz día del padre al mejor de todos. Suspiros al cielo” Maribel Guardia

Así reaccionó Maribel Guardia a críticas por recordar a Julián Figueroa en el Día del Padre

La publicación de Maribel Guardia de inmediato se viralizó en redes sociales y muchos aprovecharon para mandarle mensajes de ánimo.

Sin embargo, Maribel Guardia también recibió críticas por seguir recordando a su hijo Julián Figueroa en fechas como Día del Padre.

Una usuaria le señaló a Maribel Guardia que ya no se martirizará con la muerte de Julián Figueroa y que ya lo dejará ir.

En el mensaje la usuaria destacó que Maribel Guardia no podía seguir en el pasado, pues Julián Figueroa ya no era parte del plano terrenal y le pidió ya no “seguir con lo mismo”.

Tras este mensaje, Maribel Guardia no dudo en responder y aseguró que en fechas como esta tiene más presente a su hijo Julián Figueroa.

Además pidió que no se preocupen por ella, pues se encuentra bien ya que Dios se encuentra en su corazón.

“Siempre voy a recordar a mi hijo y sobre todo en fechas como esta. No te preocupes por mí, Dios está en mí” Maribel Guardia