A tres semanas de haberse colocado en el centro de la polémica por darle el pésame a Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa, Arleth Terán habla al respecto.

En un breve encuentro con la prensa, Arleth Terán, de 46 años de edad, aseguró que las criticas en su contra la tienen sin cuidado ya que el pésame iba dirigido a Maribel Guardia, de 63 años de edad, y no a sus detractores.

“Los de en contra me tienen sin cuidado, los de a favor, no era para ellos tampoco. El pésame no es para ellos”, dice antes de asegurar que ninguna madre está preparada para perder a un hijo, mucho menos tan joven como lo era Julián Figueroa.

Razón por la que se dijo muy conmovida por la muerte del cantante de 27 años de edad, sobre todo porque ella es mamá de un niño pequeño.

Julián Figueroa (Especial )

¿Arleth Terán y Maribel Guardia hicieron las paces tras la muerte de Julián Figueroa?

Por otra parte, Arleth Terán reveló que Maribel Guardia y ella intercambiaron mensajes tras lo ocurrido por lo que es claro que los roces entre ambas no existen.

“Nosotros nos estuvimos escribiendo”, dijo e insistió en que el pésame fue para la veterana actriz “no para ustedes, no para la gente, no para nadie, me da igual lo que piensen las otras personas”.

Indicó que el objetivo se cumplió. “Me quedo con un buen sabor de boca con Maribel y lo lamento mucho, de verdad que sí”, citó y sin más reveló que convivió con Julián Figueroa en distintas ocasiones debido a que se lo encontraba en el Bosque de Tlalpan, donde se ejercitaba.

Arleth Terán desea lo mejor a Maribel Guardia

Ante la insistencia de la prensa de querer hablar de la infidelidad de Joan Sebastian con Arleth Terán, la actriz advirtió que no se desviaría del tema ya que solo ella y Maribel Guardia saben lo que realmente pasó.

Por lo que finalmente le deseó de todo corazón que tenga los suficientes motivos para ser feliz día a día, estar contenta y seguir adelante. “Fue algo durísimo para todos, fue un shock para todos, sobre todo para las mamás, era un niño muy querido”, destacó.

Y sin más reconoció que su compañera del medio artístico tenga la endereza y la fuerza para hablar de lo ocurrido así como para atender a la prensa ante esta terrible situación.