Maribel Guardia honra la memoria de su hijo Julián Figueroa a un mes de su fallecimiento, dedicándole un mensaje en el que dice estar aprendiendo a respirar otra vez.

Fue el 9 de abril de este 2023 que el músico y cantante Julián Figueroa fue encontrado sin vida al interior de su residencia. Tenía 27 años de edad.

De acuerdo con informes oficiales, la causa de la muerte se dio por una fibrilación ventricular.

La noticia del repentino fallecimiento fue un duro golpe no solo para la industria musical mexicana, sino que también para su familia.

Desde entonces Maribel Guardia -de 63 años- madre de Julián Figueroa, ha luchado por seguir adelante después de tener que afrontar la inesperada muerte de su único hijo.

Y hoy, a un mes de su fallecimiento, la actriz recuerda lo con un mensaje alentador y de esperanza.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram fue que Maribel Guardia compartió un mensaje con sus seguidores con motivos de un mes de la muerte de Julián Figueroa.

La actriz publicó una foto editada de su hijo en la cual se le puede ver como un ángel en el cielo.

Las palabras que escribe Maribel Guardia dejan ver que para ella ha sido una lucha constante el tener que vivir con el dolor de su pérdida.

Sin embargo, se muestra agradecida por haber tenido la oportunidad de haber tenido a Julián como su hijo.

Así como confiar en que todo estará bien para ella pues, firme en su fe, tiene por seguro que Julián Figueroa se encuentra en un lugar mejor.

Posteriormente la actriz menciona que recuerda a su hijo bastante a menudo, pues es muchas veces tiene la esperanza de que se va a encontrar con él en su casa.

Pero que sobre todo tiene la oportunidad de verlo cuando ve a su pequeño nieto, pues es como ver una pequeña parte de su propio hijo.

“A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra. Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma”.

Finalmente le cuenta a su hijo de las veces que ha tenido que llorar debido a las grandes muestras de afecto a ha recibido, por lo que ha vivido “un día a la vez”.

Maribel Guardia se despide diciendo que le envía plegarias y bendiciones hasta el cielo.

“Tu luz ilumina mis días papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”.

