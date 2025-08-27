Mariana Botas -de 35 años de edad- prácticamente da por hecho que protagonizará una película en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de saberse el centro de atención por la sudadera que le prestó Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- y que interpretó con gesto romántico.

Mariana Botas con miedo a la noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025

Fue en una plática en la suite de líder, que Mariana Botas habló de la noche de cine que les espera en La Casa de los Famosos México 2025.

Si bien mostró indiferencia al inicio, le preocupa la historia que le puedan hacer con Aldo Tamez de Nigris.

Aldo Tamez de Nigris, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Como se sabe, en la noche de cine de La Casa de los Famosos México 2025, ninguno de los habitantes sale limpio.

Y es que, desde la producción suelen mostrar material en el que todos hablan a las espaldas de los demás.

O bien, algunas de las historias o shippeos de la temporada.

En este caso, Mariana Botas siente que le harán una película gracias a Aldo Tamez de Nigris.

Y aunque ella aseguró que no hay nada entre ambos, algunas de sus acciones fueron consideradas de esta manera.

Mariana Botas se adueñó de la sudadera de Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

El miedo de Mariana Botas por protagonizar una noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025 empezó con una sudadera.

Fue durante la semana cuatro de competencia que la actriz le pidió esta prenda a Aldo Tamez de Nigris, alegando que “tenía frío”.

Pasaron los días y la actriz conservó la sudadera, esto a pesar de que el futbolista se la pidió de regreso en reiteradas ocasiones.

Aldo Tamez de Nigris explicó que era la única sudadera que tenía y que también había estado padeciendo de frío.

La situación molestó a los fans, generando molestia y crítica en contra de Mariana Botas.