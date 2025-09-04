Mariana Botas -de 35 años de edad- mostró sus dotes para el baile haciendo el paso viral de Aldo Tamez de Nigris.

Tras ser la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, Mariana Botas está participando en las galas y se ve más tranquila.

Mariana Botas hizo el paso viral de Aldo Tamez de Nigris para no olvidarlo

Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- y Mariana Botas tenían un shippeo, por lo que la actriz aprovechó el ‘chisme’ para hacer el baile viral del influencer.

Mariana Botas bailó la canción “Por ti” de Belanova mientras hacía el paso de Aldo Tamez de Nigris, el cual consiste en mover los brazos hacia abajo.

La actriz dejó encantados a los fans de La Casa de los Famosos México 2025 con sus pasos de baile y la llenaron de buenos comentarios.

“Qué bonita se ve”, “Ese vestido todo que ver, te ves hermosa” y “Mírala, apoyando a su amorzote”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos creen que Mariana Botas va a terminar apoyando al team Noche, pero la felicitaron por bailar muy bien el paso viral de Aldo Tamez de Nigris.

Mariana Botas hizo el paso viral de Aldo Tamez de Nigris (Instagram/@lacasafamososmx)

Mariana Botas bailó con Priscila Valverde “2 pa’ 1″ y causaron furor

Priscila Valverde -de 24 años de edad- y Mariana Botas ya se reencontraron en las galas de La Casa de los Famosos México 2025.

Aprovecharon el momento para bailar “2 pa’ 1” de Sayuri y Sopholov, donde ambas lanzaron sus pasos más sensuales.

“Ustedes se llevaron todo el contenido de la casa”, “Qué bonitas se ven las dos” y “Las queremos Pris y Marianita”, fueron algunos de los halagos.

Mariana Botas y Priscila Valverde pertenecían al cuarto Día, por lo que durante varias semanas convivieron y forjaron una amistad.

Los fans de Mariana Botas y Priscila Valverde le han pedido que hagan un en vivo juntas para hablar del reality.

Por lo pronto, Mariana Botas sigue asimilando todo lo que vivió en Las Casa de los Famosos México 2025.

Y Priscila Valverde está triunfando, pues acaba de lanzar un video con Carlos Rivera y tiene un proyecto en puerta.