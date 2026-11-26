César Romo sorprendió a seguidores de Paola Dalay con comentario en fotos junto a su hija.

La relación de Paola Dalay y César Romo está avanzando y tras irse de vacaciones juntos, el futbolista quiso halagar a la modelo tras compartir una foto con Tessa.

César Romo sorprende con comentario en foto de Paola Dalaya

Paola Dalay compartió una foto junto a su hija, la cual César Romo comentó con: “Me encanta lo cariñosa que eres con Tessa”.

César Romo expresó que le gustaba que Paola Dalay fuera tan cariñosa con su hija, lo que desató una ola de comentarios en su contra.

“Pues es su hija”, “Es lo mínimo, es su mamá” y “Tú la verdad no opines”, fueron algunos de los comentarios contra César Romo.

César Romo comenta foto de Paola Dalay y su hija (Instagram/@paodalay_2203)

Paola Dalay no ha confirmado que mantenga una relación formal con César Romo, pero todo indica que ya se trata de un noviazgo.

¿Paola Dalay ya tiene novio? Promete confirmarlo cuando pase

Paola Dalay ha mencionado que sigue saliendo con César Romo, por lo que aún no serían novios.

La modelo pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas, por lo que le cuestionaron si ya era novia de César Romo.

Paola Dalay confirmó que aún no es novia oficial de César Romo, pero asegura que ella será la primera en dar la noticia si llegan a ser pareja.

Paola Dalay menciona que aún no tiene novio a pesar de salir con César Romo (Instagram/@paodalay_2203)

Por otro lado, Paola Dalay reveló que no le afecta el hate que ha recibido tras confirmar su separación de José Eduardo Derbez, incluso mencionó que le divierten las teorías e historias que las personas se inventan sobre su separación.