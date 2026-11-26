Tras dar indicios de que sostenía un romance con Mariana BO, el actor José Eduardo Derbez de 34 años de edad, lo desmintió asegurando “estoy soltero” y tampoco tiene interés en tener una nueva relación en este momento.

Poniéndole humor a los crecientes rumores de que había iniciado una relación con Mariana BO tras su separación de Paola Dalay, José Eduardo Derbez dejó claro que cuando tenga nueva novia lo dará a conocer públicamente.

José Eduardo Derbez niega romance con Mariana BO; confirma soltería y sin posibilidades de nueva novia

Aunque la propia Mariana BO había asegurado que sí era novia de José Eduardo Derbez e incluso mostraron algunos detalles que el actor le dio, este rechazó que haya algo formal, asegurando “estoy soltero”.

Con un comunicado en sus redes sociales, José Eduardo Derbez aclaró “no estoy estrenando romance”, a la vez que explicó que por el momento su corazón está “fuera de servicio” tras la separación de la mamá de su hija Tessa.

“Actualmente me encuentro soltero. No estoy estrenando romance,no tengo novia secreto, ni estoy haciendo casting para una nueva relación (...) Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento”. José Eduardo Derbez, actor.

Agregando un poco de humor a los rumores sobre su vida sentimental, el actor dijo que su hígado está “trabajando con normalidad” y que ahora puede dormir “atravesado en la cama” debido a su soltería.

Por otra parte, José Eduardo Derbez dijo que haría público cuando tenga una nueva novia, pero esto sucederá siempre y cuando “yo también me entere”, en referencia a los chismes que giran a su alrededor.