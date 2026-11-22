Paola Dalay y el futbolista César Romo volvieron a captar la atención en redes sociales luego de compartir fotografías de su viaje a Cancún, Quintana Roo, en donde ambos disfrutaron de un fin de semana en las playas del Caribe mexicano.

Paola Dalay fue una de las primeras en publicar imágenes de la escapada con César Romo y en una de ellas aparece a la orilla del mar con un bikini blanco y un kimono estampado, acompañada del mensaje: “Cancún siempre es un buen plan”.

César Romo y Paola Dalay presumen su cercanía en Cancún

César Romo también compartió fotografías del viaje, entre ellas una imagen frente al espejo de un elevador en la que aparece junto a Paola Dalay; además, ambos publicaron paisajes, atardeceres y momentos de sus visitas a restaurantes.

Paola Dalay y César Romo presumen viaje a Cancún tras ruptura con José Eduardo Derbez (especial )

Las publicaciones de Paola Dalay y César Romo llamaron la atención por los mensajes cariñosos que intercambiaron y porque representan uno de sus primeros viajes juntos desde que comenzaron a ser vinculados sentimentalmente, tras la separación de Paola Dalay con José Eduardo Derbez.

La escapada también ocurre después de que José Eduardo Derbez, expareja de Paola Dalay y padre de su hija, fuera relacionado con la DJ Mariana BO.

Paola Dalay y César Romo presumen viaje a Cancún tras ruptura con José Eduardo Derbez (especial )

Cabe recordar que Paola Dalay aclaró recientemente que ella y César Romo están saliendo y conociéndose, pero negó que tengan una relación formal o que ya vivan juntos.

Mientras tanto, las fotografías de Cancún provocaron comentarios y opiniones divididas entre los usuarios, quienes debatieron sobre la nueva etapa sentimental de Paola Dalay y César Romo tras la ruptura de la influencer con José Eduardo Derbez.